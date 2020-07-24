«Как же хороша и как похожи!» Лариса Гузеева показала свою красавицу-дочь с необычным макияжем

61-летняя Лариса Гузеева показала подписчикам в Instagram фото своей 20-летней красавицы-дочери Ольги. На фото Ольга позирует с необычным макияжем и невероятно похожа на свою мать.

«Сегодня именины моей дочери Ольги. Всех Ольг, Олечек и Лелек с праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!», — написала актриса рядом с фото.