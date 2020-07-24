«Как же хороша и как похожи!» Лариса Гузеева показала свою красавицу-дочь с необычным макияжем
Фото: www.instagram.com/larisa_guzeeva/
61-летняя Лариса Гузеева показала подписчикам в Instagram фото своей 20-летней красавицы-дочери Ольги. На фото Ольга позирует с необычным макияжем и невероятно похожа на свою мать.
«Сегодня именины моей дочери Ольги. Всех Ольг, Олечек и Лелек с праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!», — написала актриса рядом с фото.
«Ох и хороша», «Какая же красивая», «Глаза просто завораживающие, вот что значит генетика», «очень красивая», «Как же вы похожи», «Губы красивые, как у вас», «Глаза бесподобно-красивые у вашей Олечки», «Здоровья и счастья вашей дочке-красавице Ольге!», «О боже, какие глаза, какой взгляд», «Вы одинаковые», — написали поклонники Гузеевой в комментариях.
Кроме Ольги, которую Лариса Гузеева родила в третьем браке с Игорем Бухаровым, у телеведущей есть старший сын Георгий от второго супруга Кахи Толордавы.
Фото и видео: Instagram Ларисы Гузеевой
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