Как юная девочка: Светлана Бондарчук в нежном платье в цветочек выглядит моложе своего возраста
Фото: Instagram/@a030aa
51-летняя Светлана Бондарчук восхищает поклонников стройной фигурой и длинными ногами — глядя на главного редактора журнала Hello! и бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука, сложно поверить в цифры в ее паспорте. Новое черно-белое фото, которое опубликовала красотка в блоге, только укрепило восторги публики. На снимке Светлана позирует в темном шифоновом платье с цветочным принтом. Полупрозрачные рукава-фонарики и летящая юбка до колена лишь подчеркнули хрупкую фигуру блондинки.
«Фото супер, платье красивое!», «Браво! Вы прекрасны 🌺», «Такая юная и наивная девочка 👍», «Света, вам очень идут платья, очень нежны, женственны, приковываете взгляд!», «Куколка», «Невероятная!🔥», «Опять 25?!🙄😂 Светлана, вы прекрасны😉», «Forever Young!!!!(в пер. С англ. навсегда молодая – прим.ред.)», «Незаконно быть такой красивой😍», «Девочка, а почему вы так поздно одна гуляете?😂», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой….!!!» — пишут Светлане фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
А вам нравится этот образ Светланы Бондарчук?
Фото и видео: Instagram/@a030aa
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