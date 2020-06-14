Как юная девочка: Светлана Бондарчук в нежном платье в цветочек выглядит моложе своего возраста

«Фото супер, платье красивое!», «Браво! Вы прекрасны 🌺», «Такая юная и наивная девочка 👍», «Света, вам очень идут платья, очень нежны, женственны, приковываете взгляд!», «Куколка», «Невероятная!🔥», «Опять 25?!🙄😂 Светлана, вы прекрасны😉», «Forever Young!!!!(в пер. С англ. навсегда молодая – прим.ред.)», «Незаконно быть такой красивой😍», «Девочка, а почему вы так поздно одна гуляете?😂», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой….!!!» — пишут Светлане фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

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