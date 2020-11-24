«Как я по арбузы ходила»: Лиза Арзамасова порадовала поклонников забавными фото со сбора урожая

Лиза Арзамасова не только активно работает в театре, но и ведет насыщенную жизнь, много путешествует и гуляет, а потом делится фотографиями со своими поклонниками. На этот раз Лиза отправилась на сбор необычного для осени урожая – арбузов. Собирала их прямо с грядки Лиза еще в последний день октября, а теперь поделилась фотоотчетом.

«Как я по арбузы в последний день октября ходила ☺️ Почему-то на меня большое впечатление произвела возможность сорвать эту ягодку прямо с «грядки». В этом году я сделала это впервые ))) В Краснодарском крае. А сегодня смотрю в окно на приятно заснеженную Москву и думаю, как же в природе всё красиво скомпенсировано... И как много в каждом сезоне поводов для радости и для восторга», – пишет Лиза.