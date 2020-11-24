«Как я по арбузы ходила»: Лиза Арзамасова порадовала поклонников забавными фото со сбора урожая
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова не только активно работает в театре, но и ведет насыщенную жизнь, много путешествует и гуляет, а потом делится фотографиями со своими поклонниками. На этот раз Лиза отправилась на сбор необычного для осени урожая – арбузов. Собирала их прямо с грядки Лиза еще в последний день октября, а теперь поделилась фотоотчетом.
«Как я по арбузы в последний день октября ходила ☺️ Почему-то на меня большое впечатление произвела возможность сорвать эту ягодку прямо с «грядки». В этом году я сделала это впервые ))) В Краснодарском крае. А сегодня смотрю в окно на приятно заснеженную Москву и думаю, как же в природе всё красиво скомпенсировано... И как много в каждом сезоне поводов для радости и для восторга», – пишет Лиза.
Забавные фотографии подняли настроение читателям блога актрисы:
«Очень на мамочку ты тут похожа, прям на секунду показалось, что это Юля», «Арбузы, Лиза, Ваши любимые, я знаю! Тоже очень люблю их», «Ой, какая красота», «Веет добротой от каждого поста», «Ты здесь такая по-детски счастливая!», «Лизонька, вы красавица!!! Такая настоящая, искренняя! Обожаю вас!», «В Вас живет вечный ребенок».
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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