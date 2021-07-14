Как выглядят герои романтической драмы «Голубая лагуна» через 40 лет после выхода фильма

И, если за рубежом фильм сразу вышел в прокат, то до российского зрителя он дошел только с появлением видеосалонов, видеомагнитофонов и кабельного телевидения. В 90-е годы в России кассеты с фильмом до дыр засматривали подростки. И посмотреть было на что: юная красотка Брук, белокурый красавец Кристофер, первая любовь...

Фильм вышел на экраны 40 лет назад. За это время актеры успели построить успешные карьеры (не все в кино), родить и вырастить детей и заметно измениться с годами. А кого-то уже нет в живых...