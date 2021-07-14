Как выглядят герои романтической драмы «Голубая лагуна» через 40 лет после выхода фильма
И, если за рубежом фильм сразу вышел в прокат, то до российского зрителя он дошел только с появлением видеосалонов, видеомагнитофонов и кабельного телевидения. В 90-е годы в России кассеты с фильмом до дыр засматривали подростки. И посмотреть было на что: юная красотка Брук, белокурый красавец Кристофер, первая любовь...
Фильм вышел на экраны 40 лет назад. За это время актеры успели построить успешные карьеры (не все в кино), родить и вырастить детей и заметно измениться с годами. А кого-то уже нет в живых...
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Как же сейчас выглядят герои «Голубой лагуны»?
Брук Шилдс
В «Голубой лагуне» Брук Шилдс снималась в 15-летнем возрасте. В год премьеры фильма (1980-й) она стала самой молодой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке Vogue. В 16 лет Брук появилась в печатной рекламе джинсов. Провокационный слоган гласил: «Хочешь знать, что находится мной и моими джинсами? Ничего!».
В 16-летнем возрасте Брук была самой узнаваемой в мире молодой моделью. В день она зарабатывала по 10 тысяч долларов.
Роль Эммелин принесла юной Шилдс актерскую известность, несмотря на то, что к тому времени у нее уже был богатый опыт съемок в кино (она появлялась в кадре буквально с младенчества). За работу в «Голубой лагуне» она получила номинацию как лучшая молодая актриса. Но годом позже, по иронии судьбы, получила «Золотую малину» как худшая актриса.
Карьеру модели Брук Шилдс успешно совмещала с работой в кино. На ее счету 107 фильмов. Премьера самого свежего состоится в текущем году.
В 56 лет Брук по-прежнему прекрасна и поддерживает себя в идеальной форме. Она востребованная актриса, как и 30 лет назад снимается для глянца. Но самое главное — она счастливая жена и мать.
В 2001 году Брук вышла замуж за сценариста и режиссера Криса Хенчи, с которым познакомилась на съемках двумя годами ранее. У супругов есть две дочери, которые взяли от матери красоту.
Кстати, первым мужем Брук Шилдс в течениче двух лет был теннисист Андре Агасси, но в 1999-м они свой союз аннулировали.
Кристофер Аткинс
Фото: Kinopoisk.ru
За роль Ричарда Кристофер Аткинс в 1981-м получил номинацию «Прорыв года» премии «Золотой глобус». Съемки в «Голубой лагуне» стали дебютными для юного белокурого парня. А заметили его на пляже, где он работал спасателем.
В последующие годы популярность Аткинса становилась все больше, но главным образом не из-за его актерского таланта, а из-за внешности. Кристофер снимался для обложек глянца, появился даже в издании Playgirl.
В начале 1980-х он снялся еще в нескольких фильмах, но все его роли номинировали на «Золотую малину», одну он даже получил. В конце десятилетия Аткинс заслужил номинацию как худший актер десятилетия.
На счету актера почти 100 ролей в кино. Но большинство из них — в низкобюджетных проектах.
После краха актерской карьеры Кристофер Аткинс занялся бизнесом: он открыл сапортивную компанию и пункт проката рыболовных снастей.
У Аткинса есть двое детей от экс-супруги Линн Бэррон Вэбер (брак длилися 22 года) — 35-летний Грант (бейсболист) и 33-летняя Бритни (стала актрисой).
Лео МакКерн
Фото: Кадр фильма
Австралийский актер Лео МакКерн исполнил роль Падди Баттона, с которым дети провели на острове первое время. На момент съемок артисту было 60 лет.
Фильмография актера состоит почти из 100 фильмов. Он признавался, что брался за любую работу, так любил свою профессию.
Лео МакКерн скончался в 2002 году в возрасте 82 лет. Последние дни жизни он провел в доме престарелых, куда жена и дочери его отправили из-за множества болезней, в том числе сахарного диабета.
Элва Джозефсон
Фото: Кадр фильма
Элва Джозефсон сыграла роль Эммелин в детстве. После съемок в «Голубой лагуне» она появилась еще в нескольких фильмах, после чего прекратила карьеру в кино.
Гленн Коэн
Фото: Кадр фильма
Гленн Коэн исполнил роль Ричарда в детстве. После он появился еще в паре проектов, после чего с кино завязал. Он рассказывал, что актерская карьера его не привлекла. Чем он занимается сейчас, неизвестно.
Уильям Дэниелс
Фото: Кадр фильма
В «Голубой лагуне» Уильям Дэниелс снялся в возрасте 53 лет (сыграл Артура Лестрейнджа). Сейчас актеру уже 94 года. Дэниелс снялся в 104 фильмах («Выпускник», «Двое в пути», «Свидание вслепую», «Клиника», «Анатомия страсти»).
Фото: Getty Images
В 2000-е в его карьере наступило затишье. Но последние годы он много снимается, несмотря на преклонный возраст («История Райли», «Искусственный интеллект»).
Фото и видео: Instagram, Getty Images, кадры фильмов
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