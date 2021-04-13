Как выглядят герои культового фильма о Бриджит Джонс спустя 20 лет
Фото: picture-alliance.com
Девушка за 30, ищущая любовь и рассказывающая о своих буднях в дневнике, завоевала сердца миллионов женщин. От ее страхов стать «старой девой» и умереть в одиночестве до больших трусиков — Бриджит Джонс, которую сыграла Рене Зеллвегер, стала культовой фигурой в начале нулевых.
Фото: picture-alliance.com
Ради роли стройная актриса поправилась до 46 размера одежды, после чего села на строгую диету. Для съемок во второй части в 2004 году она снова набрала вес, а вот ради третьей части, снятой спустя 12 лет, она не стала истязать себя и осталась в прежнем весе. Техасская актриса, сыгравшая Бриджит, у многих ассоциировалась именно с этим персонажем и, казалось бы, не могла сыграть еще что-то лучше. Позже она появилась вместе с Николь Кидман в фильме «Холодная гора» и получила «Оскар» за роль второго плана. Недавно звезда снова стала обладательницей статуэтки за роль Джуди Гарланд в фильме «Джуди».
Однако в личной жизни Зеллвегер все складывается не совсем удачно. Четырехмесячный брак актрисы со звездой кантри-музыки Кенни Чесни был аннулирован после обвинений в «мошенничестве». Артистка также встречалась с Джеком Уайтом и Брэдли Купером, а совсем недавно состояла в отношениях с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II.
Фото: picture-alliance.com
Колин Ферт сыграл Марка Дарси, который любил главную героиню «такой, какая она есть». С тех пор как зрители увидели Марка Дарси в свитере с оленями, актер не переставал быть любимцем публики. Он снялся в таких фильмах как «Реальная любовь», «Мамма Mia!», «Король говорит!» (за который получил «Оскар»), а совсем недавно — в картине «Супернова».
Фото: picture-alliance.com
У Хью Гранта сейчас пятеро детей, что никак не сочетается с его ролью Дэниела Кливера в «Дневнике Бриджит Джонс». Троих ему родила нынешняя супруга Анна Эберштайн, двоих — бывшая жена Тинглан Хонг. Хью снялся в таких фильмах, как «Реальная любовь», «Мой мальчик», а совсем недавно — вместе с Николь Кидман в сериале HBO «Отыграть назад».
Фото: picture-alliance.com
Как пишет The Sun, мать Бриджит, Пэм, была одним из самых незабываемых персонажей фильма. Эту роль сыграла 78-летняя Джемма Джонс, которая сделала блестящую карьеру. Она снялась вместе с Кили Хоуз в фильме ITV «В поисках Алисы» в роли Минни. Кроме того, появилась в «Гарри Поттере» в роли надзирательницы Хогвартса, мадам Помфри, и выиграла BAFTA в 2014 году за роль в картине Marvelous. Кроме того, актриса снялась в драмах BBC «Призраки», фильмах «Чувство и чувствительность», «Холодные ноги» и «Док Мартин».
Фото: picture-alliance.com
Отца Бриджит, Колина, сыграл легендарный актер Джим Бродбент. Как уточнила автор книги о Бриджит Джонс Хелен Филдинг, она «списала» этот образ со своего отца. «Очень нежный и благосклонный. Он также был ужасно забавным», — уточнила она.
20 лет назад Джим также появился в «Мулен Руж» и «Айрис» (роль в этом фильме принесла ему «Оскар» и «Золотой глобус»). В 2009 году он сыграл профессора Слагхорна в «Гарри Поттере и Принце-полукровке». Его также помнят по работе в «Игре престолов» в роли архимейстера Эброуза.
Фото: picture-alliance.com
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