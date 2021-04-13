Как выглядят герои культового фильма о Бриджит Джонс спустя 20 лет

Ради роли стройная актриса поправилась до 46 размера одежды, после чего села на строгую диету. Для съемок во второй части в 2004 году она снова набрала вес, а вот ради третьей части, снятой спустя 12 лет, она не стала истязать себя и осталась в прежнем весе. Техасская актриса, сыгравшая Бриджит, у многих ассоциировалась именно с этим персонажем и, казалось бы, не могла сыграть еще что-то лучше. Позже она появилась вместе с Николь Кидман в фильме «Холодная гора» и получила «Оскар» за роль второго плана. Недавно звезда снова стала обладательницей статуэтки за роль Джуди Гарланд в фильме «Джуди».

Однако в личной жизни Зеллвегер все складывается не совсем удачно. Четырехмесячный брак актрисы со звездой кантри-музыки Кенни Чесни был аннулирован после обвинений в «мошенничестве». Артистка также встречалась с Джеком Уайтом и Брэдли Купером, а совсем недавно состояла в отношениях с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II.