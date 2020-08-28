Как выглядит звезда сериала «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс через 25 лет после выхода фильма

Люсиль Фрэнсис Райян росла среди пятерых братьев и одной сестры. В детстве она была настоящим мальчуганом. Но, когда ее отдали учиться в школу при монастыре, пыл пришлось поумерить, а поведение привести в порядок. Там девочка заинтересовалась театральными постановками и стала выходить на сцену.

После школы Люси поступила в университет, но, проучившись год, забросила учебники и отправилась путешествовать по Европе с женихом Гартом Лоулессом, который в 1988 году стал ее мужем. Фамилия супруга навсегда стала творческим псевдонимом модели и актрисы.

Люси одна из немногих артисток, кто начинал карьеру с успехов в модельном бизнесе. В 1989 году она получила корону королевы красоты на конкурсе «Миссис Новая Зеландия». «Мощную» красавицу заметили, она начала сниматься в рекламе, а затем на телевидении и в кино. В 1995 году наступил ее звездный час: Лоулесс пригласили в сериал «Зена — королева воинов» вместо заболевшей Ванессы Эйнджел. Сериал с успехом шел во многих странах мира в течение шести лет.

Кстати, практически все трюки в «Зене» Люси выполняла сама. Правда, создатели фильма все время страховали ее, подкладывая замаскированные землей маты.