Как выглядит звезда сериала «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс через 25 лет после выхода фильма
Фото: East News
На момент съемок в сериале «Зена — королева воинов» новозеландской актрисе Люси Лоулесс было 27 лет. За ее плечами уже были съемки в десятке фильмов и сериалов и озвучивание мультперсонажей («Театр Рэя Брэдбери» и «Симпсоны» отметились приличными рейтингами), а также победы на конкурсах красоты.
Создателей сериала привлек темпераментный характер Люси, ее нестандартная и яркая красота, а также спортивное и натренированное тело.
Фото: Кадр фильма
Люсиль Фрэнсис Райян росла среди пятерых братьев и одной сестры. В детстве она была настоящим мальчуганом. Но, когда ее отдали учиться в школу при монастыре, пыл пришлось поумерить, а поведение привести в порядок. Там девочка заинтересовалась театральными постановками и стала выходить на сцену.
После школы Люси поступила в университет, но, проучившись год, забросила учебники и отправилась путешествовать по Европе с женихом Гартом Лоулессом, который в 1988 году стал ее мужем. Фамилия супруга навсегда стала творческим псевдонимом модели и актрисы.
Люси одна из немногих артисток, кто начинал карьеру с успехов в модельном бизнесе. В 1989 году она получила корону королевы красоты на конкурсе «Миссис Новая Зеландия». «Мощную» красавицу заметили, она начала сниматься в рекламе, а затем на телевидении и в кино. В 1995 году наступил ее звездный час: Лоулесс пригласили в сериал «Зена — королева воинов» вместо заболевшей Ванессы Эйнджел. Сериал с успехом шел во многих странах мира в течение шести лет.
Кстати, практически все трюки в «Зене» Люси выполняла сама. Правда, создатели фильма все время страховали ее, подкладывая замаскированные землей маты.
Фото: East News
Еще во время съемок в сериале и параллельно разводу с первым мужем (они воспитывали дочь Дейзи) Люси начала сниматься в популярных ТВ-шоу. Карьера Лоулесс набирала обороты, менялась и ее личная жизнь: в 1997 году она дебютировала на Бродвее, год спустя вышла замуж за продюсера «Зены» Роберта Таперта, а еще через год родила сына Джулиуса.
В последующие годы Люси Лоулесс часто получала приглашения на съемки, но в основном это были эпизодические роли. Так, она появилась в фильме «Человек-паук», сериалах «Секретные материалы», «Журнал мод», и других проектах.
В интервью она отмечала, что не гонится за главными ролями, практикуясь в актерском мастерстве, воплощая на экранах яркие образы второстепенных героев. «Такие роли не давят на меня», — говорила она.
Фото: Кадр фильма
В 2002 году Люси дома в Новой Зеландии родила еще одного сына Джуда. После небольшого перерыва по уходу за малышом, Лоулесс стала ведущей телепроекта, рассказывающего об известных воительницах. В середине 2000-х актриса проявила еще один талант: она стала участницей вокального шоу «Знаменитые дуэты», после которого гастролировала по США с концертами.
Фильмография актрисы между тем продолжала пополняться. Она сыграла в сериалах «Два с половиной человека», «Секс в другом городе», «Вероника Марс», «Американский папаша», появилась в популярной молодежной комедии «Евротур».
За последние 10 лет Люси появилась в 20 фильмах и сериалах. Одной из самых ярких ее ролей этого периода стала роль Лукреции, жены Батиата в сериале «Спартак: кровь и песок» (проект, к слову, получил противоречивые отзывы критиков, но имел успех у зрителей).
В 2020-2021 годах зрители увидят сразу три фильма с участием Люси. Помимо съемок, Лоулесс посвящает много времени посвящает активистской деятельности. Как член «Гринписс» в 2012 году актриса участвовала в захвате нефтедобывающего судна с вышкой, чтобы не позволить владельцам компании Shell продолжать выполнение буровых работ в Чукотском море рядом с Аляской. В итоге Люси и других активистов приговорили к штрафам и выполнению общественных работ.
В настоящее время 52-летняя Лоулесс часто появляется на красных дорожках мировых кинофестивалей и блистает перед фотокамерами. Бывшая модель и 30 лет спустя после получения короны красоты остается привлекательной. Люси не замечена за увлечением пластическими процедурами и встречает возраст со своей природной красотой.
А вы смотрели фильмы с участием Люси Лоулесс? Какой понравился больше всего? Напишите в комментариях.
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Фото: East News, Getty Images, Instagram Люси Лоулесс, кадры фильмов
Видео: «Зена — королева воинов»
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