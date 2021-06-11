Как выглядит скромница Катя из «Ворошиловского стрелка» через 22 года после выхода фильма

И всего год спустя зрители увидели «Ворошиловского стрелка» Станислава Говорухина. Фильм прославил всех молодых актеров, задействованных в картине: Владислава Галкина, Илью Древнова, Марата Башарова, Алексея Макарова. Но главные похвалы критиков достались Анне Синякиной. Она до мелочей воплотила на экранах образ юной, чистой, нежной, скромной, но обесчещенной девушки Кати, за которую вступился старый дедушка.

Кстати, на роль Кати пробовалась Юлия Началова. Она и Анна были непрофессиональными артистками, учились в Гнесинке. Режиссер никак не мог выбрать лучшую из них. И тогда он предоставил это право Михаилу Ульянову. Какой выбор сделал знаменитый актер, понятно.

Во время съемок откровенных сцен молодые актеры-мужчины смущались больше, чем их «жертва». на съемочной площадке Илья Древнов был так смущен тем, что должен делать с юной Катей, что он лежал на Синякиной неподвижно, а ассистенты за кадром дергали его за ноги.

В сценах с обнаженным телом несовершеннолетнюю Анну меняли на дублершу.