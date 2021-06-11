Как выглядит скромница Катя из «Ворошиловского стрелка» через 22 года после выхода фильма
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Фото: Кадр фильма
Анна Синякина одна из самых скромных и закрытых актрис российского кино и театра. Поклонники и теперь, 22 года спустя после выхода фильма «Ворошиловский стрелок» пытаются узнать о ее жизни. Но артистка предпочитает показывать свое творчество, а не личное пространство.
Анна Синякина родилась 26 июня 1981 года в Москве. Ее родители занимались творчеством: отец был студентом ГИТИСа, мама пела в хоре Музыкального театра. В творческой семье ребенок тоже рано начал интересоваться танцами и музыкой. Аню водили в творческие и спортивные секции.
Получив школьный аттестат, Синякина сначала выбрала музыкальное будущее, поступив в академию им. Гнесиных, но после решила сменить профиль и стала студенткой ГИТИСа.
Дебют в кино у юной актрисы случился в 17 лет, она появилась в фильме «День полнолуния». В картине нежная Анна сыграла роль девушки по вызову.
Фото: Кадр фильма
И всего год спустя зрители увидели «Ворошиловского стрелка» Станислава Говорухина. Фильм прославил всех молодых актеров, задействованных в картине: Владислава Галкина, Илью Древнова, Марата Башарова, Алексея Макарова. Но главные похвалы критиков достались Анне Синякиной. Она до мелочей воплотила на экранах образ юной, чистой, нежной, скромной, но обесчещенной девушки Кати, за которую вступился старый дедушка.
Кстати, на роль Кати пробовалась Юлия Началова. Она и Анна были непрофессиональными артистками, учились в Гнесинке. Режиссер никак не мог выбрать лучшую из них. И тогда он предоставил это право Михаилу Ульянову. Какой выбор сделал знаменитый актер, понятно.
Во время съемок откровенных сцен молодые актеры-мужчины смущались больше, чем их «жертва». на съемочной площадке Илья Древнов был так смущен тем, что должен делать с юной Катей, что он лежал на Синякиной неподвижно, а ассистенты за кадром дергали его за ноги.
В сценах с обнаженным телом несовершеннолетнюю Анну меняли на дублершу.
Фото: Кадр фильма
После выхода фильма на экраны фильма Синякиной прочили блестящую карьеру в кино. Но она она сложилась иначе по желанию самой актрисы.
ГИТИС Анна окончила в 2004 году, и ее сразу же приняли в Школу драматического искусства, где она сразу стала звездой. В ШДИ Синякина исполнила множество ролей в спектаклях: «Три сестры», «Торги», «Тарарабумбия», «Как вам это понравится» и других. Анна бесповоротно влюбилась в театр, и сделала выбор в его пользу, отодвинув кино на второй план.
Анна снялась всего в 20 фильмах и сериалах. И ни один из них не повторил успех «Ворошиловского стрелка».
Анна ведет Instagram, но много фото поклонники там не найдут, всего лишь несколько снимков от профессиональных фотографов, и столько же любительских.
Анна Синякина не рассказывает о личной жизни, порождая множество слухов вокруг себя. Одни источники утверждают, что она полностью посвятила себя профессии, другие, что она счастлива замужем и воспитывает детей.
Актриса предпочитает вести закрытый образ жизни и не светиться на светских тусовках.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Igor Primak, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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