Как выглядит младшая дочь Василия Оля через 37 лет после выхода фильма «Любовь и голуби»
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Фото: Кадр фильма
Лада Сизоненко родилась в цирковой семье в октябре 1970 года. Отец выступал на арене с номерами, а мама работала смотрителем манежа. В новогодние номера маленькая Лада выходила на манеж с артистами — в массовке, и это девочке очень нравилось.
«Я никогда не выходила на арену. Если бы у папы был акробатический номер, он бы взял меня. Но он был клоуном. Если же требовались дети для представлений в новогодние праздники, я была в числе первых!», — рассказывала Лада в интервью.
На первый кастинг Лада попала в два года. Малышка должна была стоять на балконе и кидать деньги вниз. Но даже это нехитрое дело маленькой артистке не удалось — пробы она провалила.
Через несколько лет Лада Сизоненко должна была играть в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», где она могла бы оказаться на одной площадке с Олегом Янковским. Но родители побоялись отправлять дочь на съемки далеко от дома.
Фото: Кадр фильма
Лада не оставляла идеи попасть в кино. В 13 лет в газете она увидела объявление о пробах в картину Владимира Меньшова и попросила бабушку отвезти ее на «Мосфильм» (родители тогда были в отъезде на гастролях). Перед поездкой на кастинг бабушка приводила себя в порядок, а внучка ждала ее во дворе, катаясь на качелях.
На кинопробы Сизоненко прибыла в том виде, в котором гуляла: с косичками, в простой кофточке, со спущенными гольфами. А когда вошла в павильон, где уже собрались другие претендентки на роль, обомлела.
«Я будто попала на конкурс красоты. Девочки были с кудрями, с ресницами. А я просто натуральная», — вспоминала свой шок Лада.
Но естественность юной артистки и приглянулась режиссеру. «Ну-ка, ты, иди запишись», — сказал Меньшов, указав на Сизоненко. «Мне было приятно, что я обошла всех юных красавиц. Я была простая, натуральная. Такая героиня и нужна была режиссеру», — рассказывала артистка.
Фото: Кадр фильма
В Медвежьегорске, где шли съемки, Лада оказалась рядом с такими звездами советского экрана, как Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Александр Михайлов, Наталья Тенякова. Но, несмотря на свою актерскую величину, именитые коллеги помогали девочке, у которой не было опыта в съемках. Атмосфера на площадке была по-настоящему семейной.
«Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984-м и стал кинохитом. За почти четыре десятка лет фильм посмотрело не одно поколение зрителей, а фразы из картины стали крылатыми.
Школьница Сизоненко проснулась знаменитой, даже иногда раздавала автографы на улице. Но в школе ей завидовали, делали мелкие пакости, на которые Лада не обращала внимания.
Так сложилось, что роль Оли Кузякиной стала единственной в жизни Сизоненко. В 17 лет она выросла до 180 см, и ей было трудно подобрать партнера по съемкам. Ей предлагали сыграть главную роль в фильме «Авария — дочь мента». Но Лада испугалась откровенных сцен и отказалась. В итоге «Аварию» сыграла Оксана Арбузова (сейчас жена Ивана Охлобыстина).
К тому же в 90-е кинематограф переживал не лучшие времена, и Лада решила пойти другим путем, оставив идею стать киноактрисой.
Фото: Кадр программы
Лада решила стать манекенщицей. Но против выступал супруг Владимир, за которого Сизоненко вышла замуж в 18 лет (у супругов родился сын Слава). Но видя желание юной жены, все же согласился. Лада пошла на пробы в Дом моды Вячеслава Зайцева, но ее не взяли из-за юного возраста. Тогда выходить на подиум разрешали только манекенщицам старше 20 лет.
Первый брак Сизоненко оказался «бракованным»: частые ссоры привели к разводу, а профессиональная жизнь, напротив, начала налаживаться. В 1991 году Лада впервые вышла на подиум в качестве модели «Бурда Моден». Затем она работала в Доме моды ГУМа, выступала на показах в Европе и США. Демонстрировала одежду из коллекций Валентина Юдашкина.
«Лада яркая, самобытная, интересная», — говорит сейчас об экс-модели Валентин Юдашкин.
Фото: Кадр программы
По подиуму Лада Сизоненко дефилировала до 2000 года, потом она встретила второго мужа. В 2010-м у них родился сын Саша. И Лада полностью отдалась семье.
«В приоритете у меня стали дети. Особенно младший сын. Родительский комитет, уроки — все это», — рассказывает Лада о своем быте.
Фото: Кадр программы
В 2020 году Сизоненко стала героиней программы «Модный приговор», где ведущие немного раскритиковали ее внешность, которая стала слишком простой. «Ваш сын должен видеть красивую маму. Иначе, глядя на вас такую, как сегодня, он выберет такую же жену», — попенял Александр Васильев.
В ответ героиня программы отметила, что в принципе ее все устраивает, но она жалеет, что не посвятила себя детям раньше.
В программе стилисты преобразили бывшую актрису и модель, и она вновь почувствовала себя, как много лет назад, будто на настоящем подиуме...
Фото и видео: Кадры фильма «Любовь и голуби» и программ телеканала ТВЦ и «Модный приговор» (Первый Канал)
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