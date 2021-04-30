Как выглядит младшая дочь Василия Оля через 37 лет после выхода фильма «Любовь и голуби»

Лада Сизоненко родилась в цирковой семье в октябре 1970 года. Отец выступал на арене с номерами, а мама работала смотрителем манежа. В новогодние номера маленькая Лада выходила на манеж с артистами — в массовке, и это девочке очень нравилось.

«Я никогда не выходила на арену. Если бы у папы был акробатический номер, он бы взял меня. Но он был клоуном. Если же требовались дети для представлений в новогодние праздники, я была в числе первых!», — рассказывала Лада в интервью.

На первый кастинг Лада попала в два года. Малышка должна была стоять на балконе и кидать деньги вниз. Но даже это нехитрое дело маленькой артистке не удалось — пробы она провалила.

Через несколько лет Лада Сизоненко должна была играть в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», где она могла бы оказаться на одной площадке с Олегом Янковским. Но родители побоялись отправлять дочь на съемки далеко от дома.