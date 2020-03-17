Как сейчас выглядит красавица Кати из популярного молодежного сериала «Элен и ребята»
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Фото: Kinopoisk.ru
Первую серию популярного молодежного сериала «Элен и ребята» в России показали в октябре 1994 года, а «вывели» из эфира через два года. За это время главные герои обрели невероятную популярность: практически каждый школьник бежал после уроков домой, чтобы увидеть новую серию о жизни французских студентов.
Одну из главных ролей в ситкоме исполнила Кати Андриё. Она сыграла стильную Кати, возлюбленную жгучего брюнета Этьена. К моменту прихода в проект Кати успела сделать успешную карьеру модели. Она даже стала королевой красоты в своем родном городе, завоевав титул «Мисс Каркассон — 1988».
Фото: Kinipoisk.ru
Во время съемок в сериале «киношная» любовь Кати и Этьена в исполнении модели Давида Пру переросла в настоящую. Их чувства развивались стремительно, и влюбленные поняли, что не хотят все время проводить на съемочной площадке сериала «Элен и ребята», а в дальнейшем — и на других съемках.
Фото: Кадр сериала
После окончания съемок 70-й серии сериала Давид Пру завершил работу в проекте, последовала за ним и Кати Андриё. Влюбленные сыграли свадьбу, и каждый из них стал строить карьеру модели. Кати сотрудничала с известными косметическими брендами и журналами. В кино она сыграла еще три роли и завершила карьеру артистки.
Давид Пру после «Элен и ребята» на экране больше не появлялся. Этьен стал его единственной ролью.
В браке Кати и Давида родились сын и дочь, но семья развалилась через 10 лет после свадьбы.
Как же сейчас выглядит красавица Кати из «Элен и ребята» — через 25 лет после ухода из сериала? 49-летняя Кати все также привлекательная и стройна, но из брюнетки превратилась в шатенку.
Через несколько лет после развода Кати Андриё вышла замуж за адвоката. Она ведет непубличную жизнь, растит детей от Давида и 9-летнего сына от второго супруга.
Давид после развода продолжил карьеру модели (с возрастом он только хорошеет), но отдавался этому делу недолго. Сейчас он больше известен как фотограф, чьи выставки проходят по всей Европе.
В России сериал шел чуть больше двух лет, а европейскому зрителю «Элен и ребята» показывали еще несколько лет.
Отметим, что несмотря на совместную работу и хорошие отношения на съемочной площадке, актеры после окончания проекта не поддерживают отношения друг с другом. Но Кати Андриё и Давид Пру остались дружны из-за общих детей.
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: «Элен и ребята»
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