Как сейчас выглядит красавица Кати из популярного молодежного сериала «Элен и ребята»

После окончания съемок 70-й серии сериала Давид Пру завершил работу в проекте, последовала за ним и Кати Андриё. Влюбленные сыграли свадьбу, и каждый из них стал строить карьеру модели. Кати сотрудничала с известными косметическими брендами и журналами. В кино она сыграла еще три роли и завершила карьеру артистки.

Давид Пру после «Элен и ребята» на экране больше не появлялся. Этьен стал его единственной ролью.

В браке Кати и Давида родились сын и дочь, но семья развалилась через 10 лет после свадьбы.

Как же сейчас выглядит красавица Кати из «Элен и ребята» — через 25 лет после ухода из сериала? 49-летняя Кати все также привлекательная и стройна, но из брюнетки превратилась в шатенку.