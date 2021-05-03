Как выглядит кареглазая Катя Снегирева из «Афони» через 45 лет после выхода фильма

Евгения Симонова родилась в 1955 году семье академика, психолога Павла Симонова и педагога Ольги Вяземской. В семье, кроме будущей актрисы, был еще старший брат, ныне известный телеведущий, автор программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский (девичью фамилию матери он взял творческим псевдонимом).

В юности Женя хотела пойти по маминым стопам и стать учителем английского. Девушка планировала поступать в соответствующий вуз. Но в то время ее отец занялся изучением психологии творчества. Его пригласили с лекциями на курсы повышения квалификации актеров и режиссеров в Школе-студии МХАТ. В итоге Евгения передумала и захотела стать актрисой. Она подала заявление в несколько учебных заведений, но приняли ее только в театральный институт имени Щукина.

Сниматься в кино Симонова начала еще на первом курсе. Леонид быков взял 17-летнюю студентку в свой знаменитый фильм «В бой идут одни "старики"», положив начало ее блестящей карьере в кино.