Как выглядит кареглазая Катя Снегирева из «Афони» через 45 лет после выхода фильма
Фото: Кадр фильма
Евгения Симонова родилась в 1955 году семье академика, психолога Павла Симонова и педагога Ольги Вяземской. В семье, кроме будущей актрисы, был еще старший брат, ныне известный телеведущий, автор программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский (девичью фамилию матери он взял творческим псевдонимом).
В юности Женя хотела пойти по маминым стопам и стать учителем английского. Девушка планировала поступать в соответствующий вуз. Но в то время ее отец занялся изучением психологии творчества. Его пригласили с лекциями на курсы повышения квалификации актеров и режиссеров в Школе-студии МХАТ. В итоге Евгения передумала и захотела стать актрисой. Она подала заявление в несколько учебных заведений, но приняли ее только в театральный институт имени Щукина.
Сниматься в кино Симонова начала еще на первом курсе. Леонид быков взял 17-летнюю студентку в свой знаменитый фильм «В бой идут одни "старики"», положив начало ее блестящей карьере в кино.
Фото: Кадр фильма
Во время учебы у Симоновой случился первый роман. Она и ее однокашник Юрий Васильев все время проводили вместе: ставили этюды, отдыхали вместе. Юрий даже возил возлюбленную к себе на родину в Новосибирск, где познакомил с родителями и показал ей город. «Я тонул в ее взгляде. Нас прозвали Ромео и Джульеттой, а педагоги не обращали внимания на наши записочки друг другу во время лекций», — откровенничал как-то актер.
Через год после съемок в фильме «В бой идут одни "старики"», студентку Симонову сняли в фильме «Вылет задерживается», а еще через год она появилась в «Афоне» — фильме, который сделал ее знаменитой.
В 1975-м 20-летняя Евгения Симонова снялась в фильме «Пропавшая экспедиция», во время работы над которым познакомилась со своим первым супругом Александром Кайдановским. С Васильевым Женя сразу расставила все точки над i, признавшись, что у нее теперь другой любимый мужчина.
Вскоре Кайдановский и Симонова поженились. Следующие два года они старались сниматься вместе, чтобы не расставаться. Через год после свадьбы Симонова снималась в фильме «Как важно быть семьезным», уже будучи на сносях. Вскоре у супругов родилась дочь Зоя, которая тоже стала актрисой.
Фото: Кадр фильма
Но, несмотря на большую любовь и страсть, брак актеров продержался недолго. Они развелись, когда дочери было всего четыре года. После очередного скандала Кайдановский решил уйти из семьи, Симонова залезла на подоконник ногами на улицу и грозилась спрыгнуть.
Она тяжело переживала расставание с мужем, справиться с депрессией ей помогал отец-психолог.
Фото: Russian Look/ Global Look press
Карьера актрисы шла в гору. Только в 1977-м на экраны вышло пять фильмов с ней. В 1978 году она снялась в «Обыкновенном чуде». И год за годом артистка «выдавала» по фильму. Один за одним выходили: «Баламут», «След на земле», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Контрольная по специальности», «Карантин» и другие картины, ставшие известными.
Фото: Кадр фильма
После развода с Александром Кайдановским, оправившись от чувственных растройств, Евгения Симонова вскоре вышла замуж во второй раз, будто в отместку. Ее вторым супругом стал актер Дмитрий Полонский. С ним она встретилась на съемках «Карантина в 1983 году. Знакомой, Алеександре Равенских она говорила: «Выйти замуж, что ли, за Димку, он так хорошо поет». И вышла. Но развелись они уже через год. Зато потом та самая Равенских стала супругой Полонского на долгие годы.
Параллельно со съемками в кино Евгения Симонова много и успешно играла в театре имени Маяковского, куда ее пригласили сразу после защиты диплома в вуза. В нескольких спектаклях она сыграла на сцене театра «Современник».
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
1980-е и 1990-е годы стали такими же продуктивными для актрисы, как и предыдущие. На экраны вышли: «Сказки старого волшебника», «Дети солнца», «Француз», «Бес в ребро», «Призрак дома моего» и другие фильмы.
Личное счастье Симонова обрела только с третьей попытки. С будущим супругом, режиссером Андреем Эшпаем Евгению познакомил Игорь Костолевский. Эшпай подвозил их на машине и все время смотрел на актрису в зеркало заднего вида. «Я утонула в его глазах», — признается позже Симонова.
Но режиссер тогда был несвободен: он был женат на Ларисе Удовиченко, о которой сам говорил, что она была такой красавицей, что мимо не мог пройти ни один мужчина. Но любовь сделала свое дело: Эшпай и Симонова стали общаться, но дали волю чувствам только через два года.
Режиссер ушел от жены. Вскоре у Андрея и Евгении родилась дочь Маша, а через два месяца после ее появления на свет они поженились.
Фото: Starface
Кстати, супруг вернул жену в кино после перерыва в начале 2000-х. Симонова снялась в таких фильмах Эшпая, как «Дети Арбата», «Многоточие», «Событие» и других.
Евгения Симонова так говорит про любимого мужа: «Живым я его от себя не отпущу».
За последние 10 лет Евгения Симонова снялась в 20 фильмах и сериалах. Также она по-прежнему выходит на театральную сцену. У актрисы много премий и престижных наград. В 2017-м она получила «Золотую маску» за лучшую главную женскую роль (Софьи Толстой) в спектакле Миндаугаса Карбаускиса «Русский роман».
Фото: Starface
Актриса в свои 65 выглядит отлично. Режиссеры доверяют ей роли героинь на 20 лет моложе, что, конечно, не может не льстить.
«К старению нужно относиться как к естественному движению жизни и пытаться найти в каждом отрезке свой смысл», — говорит Евгения Симонова о возрасте.
Фото и видео: Starface, кадры фильмов, Natalya Loginova, АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Ali Magomedov, Georg Ter-Ovanesov/ Global Look press, Kinopoisk.ru
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