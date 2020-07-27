Как выглядит, чем живет звезда сериала «Королек — птичка певчая» Айдан Шенер через 34 года после выхода фильма
Фото: Кадр фильма
Сериал «Королек — птичка певчая» вышел на экраны в 1986 году. Миллионы зрителей сначала в Турции, а позже и по всем миру не отрываясь следили за историей любви наивной красавицы Фериде и ее кузена Кямрана. Исполнительница главной роли — 23-летняя Айдан Шенер сразу же стала секс-символом, разбивал сердца и красавец Кенан Калав.
К моменту съемок в сериале красавица Айдан уже была известна на родине и за ее пределами. В 18 лет девушка завоевала титул «Мисс Турции — 1981» и отправилась представлять свою страну на конкурс «Мисс мира», но корона королевы красоты досталась представительнице Венесуэлы Пилин Лион.
После этого на Шенер посыпались предложения сниматься в рекламе, а после она попала в кино.
Первым ее фильмом стал мини-сериал «Маленький начальник», в котором Шенер сыграла в возрасте 20 лет. Через три года она проснулась знаменитой на весь мир после выхода «Королька».
Фильмография Айдан не так обширна, как она хотела бы. В одном из интервью она признавалась, что в Турции много профессиональных актеров, но они, чтобы выжить должны участвовать в проходных шоу. «И фильмов у нас производят не так много, как могли бы», — говорила «Мисс Турции — 1981».
Но, несмотря на малое количество ролей в кино, у нее были заметные роли, о которых критики отзывались благосклонно. Так, она снялась в известном фильме «Млечный путь» и сериале «Заклейменные розы». Игру красавицы оценили и киноведы, и зрители.
Фото: www.instagram.com/aydannsener/
Личная жизнь знаменитой «Фериде» сложилась не очень удачно. В 20 лет красавица вышла замуж за футболиста Айхана Акбина, у них родилась дочь Эджем. Но брак не был долгим и счастливым из-за патологической подозрительности супруга: он ревновал красавицу-жену к каждому мужчине в окружении своей молодой жены. Однажды он даже подарил ей паранджу, чтобы никто не видел красоту Шенер. Через три года актриса и модель подала на развод, дочь осталась жить с матерью.
Конечно, после развода красавица Айдан не могла остаться одна, но все многочисленные романы, о которых она не любит распространяться, заканчивались разрывами, замуж во второй раз она так и не вышла.
Фото: www.instagram.com/aydannsener/
С момента выхода сериала «Королек — птичка певчая» прошло 34 года, но поклонники до сих пор не устают осыпать любимую актрису комплиментами. И это неудивительно: в 57 лет Айдан Шенер выглядит великолепно. Она не скрывает, что пользуется бьюти-процедурами и делает уколы ботокса, но старается не перегибать палку, чтобы не потерять подвижность лицевых мышц.
Айдан Шенер признавалась, что не чувствовала себя обделенной вниманием мужчин, но отсутствие мужа помогло ей реализоваться в творчестве и благотворительной деятельности. Звезда сериала «Королек — птичка певчая» заботится о животных в приютах, участвует в телевизионных шоу, участвует в театральных постановках и изредка снимается в кино. Последний сериал с ее участием — «Дениз в моем сердце» — вышел на экраны в 2018 году.
В 2013 году Айдан пригласили сыграть одну из ролей римейке «Королька», но она отказалась, отметив, что не хочет ворошить прошлое, и то, что повтор не может быть лучше оригинала. Главные роли в новой версии фильма сыграли Бурак Озчивит и его будущая жена Фахрийе Эвджен.
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Фото и видео: Instagram Айдан Шенер, кадры сериала «Королек — птичка певчая»
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