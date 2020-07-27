Как выглядит, чем живет звезда сериала «Королек — птичка певчая» Айдан Шенер через 34 года после выхода фильма

Первым ее фильмом стал мини-сериал «Маленький начальник», в котором Шенер сыграла в возрасте 20 лет. Через три года она проснулась знаменитой на весь мир после выхода «Королька».

Фильмография Айдан не так обширна, как она хотела бы. В одном из интервью она признавалась, что в Турции много профессиональных актеров, но они, чтобы выжить должны участвовать в проходных шоу. «И фильмов у нас производят не так много, как могли бы», — говорила «Мисс Турции — 1981».

Но, несмотря на малое количество ролей в кино, у нее были заметные роли, о которых критики отзывались благосклонно. Так, она снялась в известном фильме «Млечный путь» и сериале «Заклейменные розы». Игру красавицы оценили и киноведы, и зрители.