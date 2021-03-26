Как выглядит и чем живет красавица Настенька через 57 после выхода фильма «Морозко»
Фото: Кадр фильма
Изящная, стройная, с балетной статью, с сияющими глазами… В Наталье Седых до сих пор можно узнать нежную Настеньку из «Морозко», хотя со времени выхода фильма прошло больше полувека. Особенно актрису выдает ее неповторимый тихий нежный голос. И, если поклонники, встретив ее, и сомневаются, она или нет, то именно услышав, спешат за автографом.
Наталья Седых родилась 10 июля 1948-го. В четыре года Наташа увидела выступления фигуристов и заявила родителям, что тоже хочет встать на коньки. Мать с отцом, обычно не потакавшие капризам ребенка, все же отвели ее в секцию. Но там тренеры отказали из-за возраста. Тогда девочка не растерялась, вышла на ковер и стала изображать танцевальные движения якобы на коньках. Все вокруг смеялись, так комично это выглядело, но старания малышки оценили и ее приняли в секцию. Вскоре она прославилась на весь СССР как самая юная фигуристка.
Фото: Кадр программы
Родители и тренеры вскоре поняли, что девочке нравится не просто кататься, но и танцевать. Ее отдали в хореографическую студию.
Наталья Седых обладала необыкновенной даже для ребенка красотой, когда в каждой малышке можно найти умилительные черты. Ее заметили режиссеры: в 6 лет она снялась в социальном ролике «Берегись пожара».
В большое кино Седых попала, будучи еще школьницей. Тогда она уже профессионально занималась хореографией. И Большеглазую красотку на показе номера «Лебединое озеро» заметил легендарный режиссер Александр Роу, снявший сказки, на которых выросло несколько поколений зрителей («Василиса прекрасная», «Варвара-краса, длинная коса», «Марья-искусница» и другие).
На роль Настеньки также претендовала Надежда Румянцева, но в итоге Роу утвердил Седых. «Только сделайте так, чтобы она выглядела хотя бы на 16 лет», — отдал он указание на съемочной площадке.
Одну из главных ролей Марфушу в «Морозко» сыграла Инна Чурикова. На съемочной площадке актрисы почти не пересекались. Но в одной из сцен, где они играли вместе, проверилась стойкость и смелость юной Натальи Седых. По сценарию, Марфушенька свалилась в пруд, а Настенька должна была ее спасти. Но Наталья Седых, которая была по сути еще ребенком, боялась прыгать в грязный пруд с пиявками. Но, после очередной команды Роу, все же нырнула.
На съемках «Морозко» случилась и первая любовь в жизни начинающей красавицы-актрисы: она влюбилась в своего партнера — исполнителя роли Ивана Эдуарда Изотова. На тот момент актеру было уже 33 года, и с женой Ингой Будкевич воспитывал 5-летнюю дочь. Наталья не решилась признаться ему в чувствах, а он постоянно рассказывал ей о дочке и интересовался, не рано ли отдавать ее в хореографию. Первая влюбленность так и осталась чистой и непорочной.
Фото: Кадр фильма
Через два года Наталья снялась в фильме «Дети Дон Кихота», а еще через два Александр Роу пригласил актрису в фильм «Огонь, вода… и медные трубы».
В 1969 году Седых сыграла в фильме «Голубой лед», где продемонстрировала свое мастерство фигуристки и танцовщицы. Партнером Натальи стал Александр Горелик. «На роль до меня утвердили другую девочку. Но после все же выбрали меня», — рассказывала Наталья Седых в интервью.
В 1970 году на экраны вышел фильм «Любовь к трем апельсинам», по мнению Седых, неоцененный зрителями. И внезапно актриса решила порвать с большим кино, хотя у нее была перспектива стать одной из главных кинодив. «Я написала официальное письмо, в котором попросила удалить мое досье из всех картотек киностудий», — вспоминала Наталья Седых.
Отныне она решила посвятить жизнь балету. С труппой Большого театра Наталья объездила весь мир.
Фото: Кадр программы
Ей восторгались поклонники, мужчины окружали ее вниманием. У примы-балерины было несколько романов, о которых она старалась не распространяться.
Но первым и единственным супругом Седых стал известный композитор Виктор Лебедев (ушел из жизни в марте 2021 года, — прим. ред.). Он написал музыку к таким известным фильмам, как «Будьте моим мужем», «По улицам комод водили», «Небесные ласточки» и ко всем «Гардемаринам», снятым Светланой Дружининой, и десяткам других.
Влюбленных не смущала 13-летняя разница в возрасте и то, что они жили на два города. Наталья Седых работала в Москве, а ее супруг не смог уехать из любимого Петербурга. «У нас было все хорошо, мы любили друг друга, и даже расстояние не мешало», — вспоминала артистка.
Фото: Кадр программы
Но мужчины устроены так, что женщина им нужна рядом постоянно. И брак на расстоянии дал трещину. Говорят, что Наталья застала супруга с другой женщиной. Состоялся развод. После расставания сын Алексей остался жить с отцом в Питере. На семейном совете решили, что мальчику нужно мужское воспитание.
«Артисты балета живут в красоте. У Наташи как у актрисы взбалмошный характер. Сын рос с отцом», — рассказывал об Седых Марк Розовский. С 1990 по 2006 год актриса служила в театре «У Никитских ворот» под руководством Розовского.
Большую часть жизни Наталья Седых посвятила балету, но в зрелом возрасте она сыграла еще в нескольких фильмах: «Перемирие» (2010), «Лучшее время года» (2007), «Я свободен, я ничей» (1994), «Трень-брень» (1993), «По улицам комод водили...» (1978).
Фото: Кадр программы
На похороны единственного супруга Наталья в Санкт-Петербург не приехала: сын не разрешил быть в скоплении народа из-за коронавируса.
Наталья Седых изредка принимает участие в популярных программах, где рассказывает, чаще всего, о своей Настеньке, сделавшей ее звездой кино.
Актриса живет одна в двухкомнатной квартире в престижном районе Москвы. У нее есть любимый мужчина, который женат, но их отношениям и периодическим встречам это не мешает.
Актриса тщательно следит за собой. Она не появляется на людях без макияжа. И даже в подъезд за почтой выходит, как говорится, при параде. Наталья Седых не скрывает, что пользуется услугами косметолога и у нее даже есть любимая процедура — уколы гилаурона для омоложения кожи.
Фото: Кадр программы
«Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Раньше я так не жила. Мне немного надо, чтобы порадоваться какая-нибудь красивая тряпка, новая шубка. Общаюсь с друзьями», — призналась актриса в недавнем интервью.
Периодически Наталья Седых ездит к сыну Алексею в Санкт-Петербург.
Фото и видео: кадры фильма «Морозко», программ «Привет, Андрей!», «Идеальный ремонт», Kinopoisk.ru
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