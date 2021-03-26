Как выглядит и чем живет красавица Настенька через 57 после выхода фильма «Морозко»

Изящная, стройная, с балетной статью, с сияющими глазами… В Наталье Седых до сих пор можно узнать нежную Настеньку из «Морозко», хотя со времени выхода фильма прошло больше полувека. Особенно актрису выдает ее неповторимый тихий нежный голос. И, если поклонники, встретив ее, и сомневаются, она или нет, то именно услышав, спешат за автографом.

Наталья Седых родилась 10 июля 1948-го. В четыре года Наташа увидела выступления фигуристов и заявила родителям, что тоже хочет встать на коньки. Мать с отцом, обычно не потакавшие капризам ребенка, все же отвели ее в секцию. Но там тренеры отказали из-за возраста. Тогда девочка не растерялась, вышла на ковер и стала изображать танцевальные движения якобы на коньках. Все вокруг смеялись, так комично это выглядело, но старания малышки оценили и ее приняли в секцию. Вскоре она прославилась на весь СССР как самая юная фигуристка.