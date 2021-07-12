Как выглядит и чем занимается Николя из «Элен и ребята» через 29 лет после выхода фильма
Патрик Пьюдеба родился 12 июля 1971 года во французском городке Нейи-сюр-Сен. Патрик и не помышлял об актерской славе, но судьба распорядилась иначе.
Патрику Пьюдеба 50 лет. И глядя на него сейчас — брутала с щетиной, трудно поверить, что когда-то он исполнил роль того самого романтичного и даже изнеженного Николя. Актер признается, что за годы работы сросся со своим персонажем. И Николя со временем стал похож на Патрика.
«Николя был сначала слишком ангельский. Я не такой. Но со временем он стал курить, пить и говорить моими фразами», — говорит актер.
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Фото: Kinopoisk.ru
Когда в 1991 году создатели сериала «Элен и ребята» готовились к съемкам, Патрик работал на проекте в группе технического персонала. Но продюсеры пригласили его на кастинг, внезапно предложив главную мужскую роль. Что им приглянулось в 20 летнем парне, для Пьюдеба секрет до сих пор.
Сериал «Элен и ребята» выходил два года — с 1992 по 1994-й. Всего отсняли 280 серий по 26 минут. Главная любовная линия фильма развивалась вокруг отношений Элен и Николя. Известно, что на съемочной площадке было несколько романов, но о том, что Элен и Патрик состояли в романтической связи стало известно всего несколько лет назад.
Актер сам признался, что три года жил с коллегой. Но после они разошлись, сохранив дружеские отношения на всю жизнь. Сейчас Патрик Пьюдеба называет Элен свой сестрой и лучшей подругой. На его странице в Instagram часто мелькают фото актрисы.
«Мы не рассказывали об этом. Не хотели, чтобы нас заподозрили. Но в начале работы наши отношения развивались как по сценарию фильма. У нас было все», — откровенничал актер.
Патрик Пьюдеба не любит вспоминать о любовных романах молодости. Известно, что много лет назад он три года был женат на актрисе Дельфине Шанеак. Но в редких разговорах о ней, артист называет экс-супругу сумасшедшей.
Это был его единственный брак. Теперь Патрик состоит в отношениях с белокурой красавицей Каролин. Девушка долгое время работала на телевидении, но после перепрофилировалась и теперь занимается социальной работой, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.
Новая избранница, которая моложе Патрика в два раза, не ревнует его к Эллен Ролле. Несколько лет назад Пьюдеба сопровождал Элен во время поездки в Москву. Тогда актрису и певицу приглашали выступить на ретро-дискотеке, и экс-коллега и возлюбленный составил ей компанию.
Патрик признавался, что Москва и русские девушки его впечатлили. «Они настолько красивые, будто их где-то специально выращивают», — откровенничал он.
В свои 50 лет Патрик пока не познал радость отцовства. Но о детях актер мечтает. «Чувствую, что готов к этому опыту», — говорит актер в надежде, что молодая любимая родит ему первенца.
На счету Патрика Пьюдеба всего 15 фильмов. И большая часть его жизни связана с «Элен и ребята» и продолжением этого сериала. Много лет он играл Николя «В грезах любви», «Каникулах любви», «Тайнах любви» (последний снимается и выходит до сих пор). Также актер появился в таких проектах, как «Кемпинг "Рай"», «Корпорация героев» и других.
На 2021 год запланирована премьера еще одного сериала с участием Пьюдеба. Патрик также ведет шоу на ТВ.
Фото: www.instagram.com/puy2batoff
Патрик дружит с коллегами по сериалу. Кроме Элен, близкие отношения связывают его с Себастьеном Роком (Кри-Кри). «Мы можем встретиться, сходить вместе в бар», — рассказывает Патрик о друге. С другими участниками съемок в сериале «Элен и ребята» Пьюдеба ездит иногда в отпуск.
«Кроме работы в "Элен и ребята" у меня были и другие проекты, но нигде не было так интересно», — признается артист.
С Николя зрители познакомились почти 30 лет назад. За это время герой Пьюдеба успел не только возмужать, но и в какой-то мере постареть. На сериалах об Элен и ее товарищах выросло уже не одно поколение зрителей, но до тех пор, пока ситкомы бьют рейтинги, продюсеры не собираются тормозить проект.
Фото и видео: Instagram, kinopoisk.ru, Norbert Scanella via www.imago-i, Lionel Guericolas/ Global Look press, кадры сериала «Элен и ребята»
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