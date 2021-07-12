Как выглядит и чем занимается Николя из «Элен и ребята» через 29 лет после выхода фильма

Патрик Пьюдеба родился 12 июля 1971 года во французском городке Нейи-сюр-Сен. Патрик и не помышлял об актерской славе, но судьба распорядилась иначе.

Патрику Пьюдеба 50 лет. И глядя на него сейчас — брутала с щетиной, трудно поверить, что когда-то он исполнил роль того самого романтичного и даже изнеженного Николя. Актер признается, что за годы работы сросся со своим персонажем. И Николя со временем стал похож на Патрика.

«Николя был сначала слишком ангельский. Я не такой. Но со временем он стал курить, пить и говорить моими фразами», — говорит актер.