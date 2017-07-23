В августе 2012 года Елена Ваенга родила сына Ивана. С тех пор поклонники гадали, как же выглядит наследник певицы, ведь за все четыре года она ни разу не показывала его лицо

Накануне ситуация кардинально изменилась. В Instagram Ваенга опубликовала фото картины, на которой изображен ее сын в компании своей маленькой подружки. «Сейчас эти два бандита увидятся!», - подписала снимок Елена.

«Сладкая парочка! Прелестные детки! Браво Иван Иванович!», «Шедеврально! Браво художнику!», «Потрясающая картина! И как точно передано выражение лица Ванюши....Шедеврально в общем!», «Пусть эти двое деток будут счастливы и пронесут свою дружбу через много лет !», - прокомментировали фанаты.

Стоит отметить, что картину написал экс-супруг певицы Иван Матвиенко, с которым Ваенга развелась шесть лет назад. Сейчас же певица замужем за отцом маленького Вани Романом Садырбаевым.

Фото: .instagram.com, globallookpress.com