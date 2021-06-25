Как выглядели солисты группы Little Big до популярности и хайпа

Ильич родился в Забайкалье. Музыкой и игрой в КВН он увлекся в школьные годы. Карьера Ильи Прусикина начиналась с блогерства. Прозвище Ильич он «прикрепил» к себе много лет назад. В 2013 году Сеть взорвала песня Every Day I’m Drinking, в которой высмеяли главные национальные стереотипы. Эту фишку коллектив — иронию и даже сатиру — группа использует до сих пор.

Сейчас Прусикин яркий персонаж в российском шоу-бизнесе. Его тело покрыто татуировками и пирсингом. А стиль напоминает тот, что пользовался популярностью в 70-е годы. Прусикин для сценических образов часто выбирает брюки-клеш и носит длинные волосы. Отличительной деталью его внешности являются усы.

Соня Таюрская

Соня яркая, стильная, «горячая» певица с оригинальным высоким голосом. Свой образ артистка формировала несколько лет. За это время она успела сменить несколько причесок, поэкспериментировать с внешним видом и остановиться на том виде, какая она есть сейчас.