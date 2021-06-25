Как выглядели солисты группы Little Big до популярности и хайпа
В 2020-м они должны были ехать на «Евровидение», но мероприятие отменили из-за коронавируса. Но путем зрительского голосования через лайки россияне все равно стали самыми популярными участниками песенного конкурса за всю его историю. Количество просмотров их конкурсного видео Uno побило все рекорды.
Они выпускают ролик за роликом. Причем, каждый из них становится настоящим мини-фильмом не с просто красивой картинкой, а с сюжетом со множеством символов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/lissoff
А недавно появились новые поводы для разговоров: Илья Прусикин и Софья Таюрская признались, что они пара.
Как же выглядели солисты Little Big до того, как к ним пришла бешеная популярность и они подсели на хайп?
Илья Прусикин
Нахмуренный во всех видео Илья Прусикин (Ильич) в детстве был щекастым белокурым мальчуганом, а в юности — обычным миловидным парнем.
Фото: www.instagram.com/iliyaprusikin
Ильич родился в Забайкалье. Музыкой и игрой в КВН он увлекся в школьные годы. Карьера Ильи Прусикина начиналась с блогерства. Прозвище Ильич он «прикрепил» к себе много лет назад. В 2013 году Сеть взорвала песня Every Day I’m Drinking, в которой высмеяли главные национальные стереотипы. Эту фишку коллектив — иронию и даже сатиру — группа использует до сих пор.
Сейчас Прусикин яркий персонаж в российском шоу-бизнесе. Его тело покрыто татуировками и пирсингом. А стиль напоминает тот, что пользовался популярностью в 70-е годы. Прусикин для сценических образов часто выбирает брюки-клеш и носит длинные волосы. Отличительной деталью его внешности являются усы.
Соня Таюрская
Соня яркая, стильная, «горячая» певица с оригинальным высоким голосом. Свой образ артистка формировала несколько лет. За это время она успела сменить несколько причесок, поэкспериментировать с внешним видом и остановиться на том виде, какая она есть сейчас.
Фото: www.instagram.com/sonyatayurskaya
Соня родилась в многодетной семьей — две старшие сестры и младший брат. Музыкой девочка начала заниматься в 7 лет, а вокалом — в 12. После школы Таюрская окончила Государственный институт культуры в Санкт-Петербурге по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников».
На школьных фото с трудом можно узнать секс-символ коллектива Little Big. В юности Соня Таюрская была пышечкой, но сумела избавиться от лишних килограммов.
Дебют Сони в группе состоялся в 2016 году. Ее первым клипом стал Hateful Love, в нем она показала себя во всей красе — снималась топлес. Таюрская, как и ее коллеги любит привлекать к себе внимание: она носит максимально яркий макияж и у нее есть пирсинг.
Антон Лиссов
С начала нулевых Антон был солистом рок-группы Jane Air. Затем наступил его звездный час в Little Big.
Фото: www.instagram.com/lissoff
К музыке Антона Буренина (позже псевдоним Лиссов, по девичьей фамилии бабушки, стал его официальной фамилией) приобщила мама. После школы Антон не стал продолжать образование, а сразу пошел работать. Он сменил много профессий: был продавцом на рынке, охранником, курьером и даже пекарем.
А после с другом создал свою группу Jane Air. В то время Антон выглядел как представители популярной в то время субкультуры эмо. Он носил пирсинг, черные волосы и соотвествующие аксессуары.
Позже он вернулся к своему природному блонду, но теперь у него есть фишка — черный клоунский рот.
Сергей Макаров
Сергей — бэк-вокалист Little Big. Он коллега Антона не только по этой группе, но и по Jane Air.
Несколько лет назад Сергей выглядел не так сдержанно, как сейчас. Его образ также, как и внешний вид однокашников, претерпел изменения. Но, по сравнению с другими участниками Little Big, сдержанно и естественно.
А вам нравится Little Big?
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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