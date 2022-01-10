Открытый взгляд и пухлые щеки: Вика Цыганова показала, как выглядела до пластики

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, Вика получила множество приятных сообщений от фолловеров. «Виктория вы прекрасны душой и телом», «Красотка», «Роскошная девушка с удивительно правильным мироощущением», «Невероятно красивая», «Такая лапушка! Вот это да! Не изменилась! Тот же взгляд — искренний! Душевный!», — отметили поклонники.

Подписчики попросили Вику показывать больше архивных кадров, но певица ответила, что с ними дефицит. «У меня почти нет детских фотографий , это теперь каждый с телефоном — фотограф, а раньше надо было в фотоателье ходить, наряжаться , собираться» — поделилась шансонье.

Напомним, после участия в шоу «Суперстар! Возвращение» певица переживает вторую волну популярности.