Как выглядела первая красавица французского кино Эммануэль Беар до неудачной пластики

Эммануэль Беар родилась в 1963 году. Семья жила недалеко от Сен-Тропе. Глава семейства Ги Беар хорошо обеспечивал жену и детей.

Эммануэль росла красивой девочкой: у нее были огромные глаза, изящный, но не маленький нос, чувствительный небольшой рот. Эммануэль влек мир кино. В том, что она хочет стать актрисой Беар окончательно убедилась в 13-летнем возрасте, когда посмотрела фильм «Мадо» с участием Роми Шнайдер.

Девушка для достижения своей цели стала учиться на курсах актерского мастерства и совершенствовать английский язык (в будущем он ей пригодится для работы в Голливуде). Молодая красавица посещала множество кастингов, на которых, как она надеялась, ее заметят режиссеры или агенты и позовут сниматься.