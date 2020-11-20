Как выглядела первая красавица французского кино Эммануэль Беар до неудачной пластики
Фото: Кадр фильма
Эммануэль Беар родилась в 1963 году. Семья жила недалеко от Сен-Тропе. Глава семейства Ги Беар хорошо обеспечивал жену и детей.
Эммануэль росла красивой девочкой: у нее были огромные глаза, изящный, но не маленький нос, чувствительный небольшой рот. Эммануэль влек мир кино. В том, что она хочет стать актрисой Беар окончательно убедилась в 13-летнем возрасте, когда посмотрела фильм «Мадо» с участием Роми Шнайдер.
Девушка для достижения своей цели стала учиться на курсах актерского мастерства и совершенствовать английский язык (в будущем он ей пригодится для работы в Голливуде). Молодая красавица посещала множество кастингов, на которых, как она надеялась, ее заметят режиссеры или агенты и позовут сниматься.
Фото: Getty Images
Так и произошло. Первую роль Эммануэль получила в сериале «Синема 16». Затем она снялась в картине «Дети завтрашнего дня» 1976 года. После был перерыв в карьере, но в начале 1980-х предложения стали следовать одно за другим. В то время (да и позже) во многих фильмах Эммануэль играла обнаженной — режиссеры по полной использовали ее природную красоту («Первые желания», 1983 год, «Запретная любовь, 1984-й).
Фото: Кадр фильма
В 1985 году на съемках фильма «Любовь тайком» Эммануэль познакомилась с первым мужем — известным актером Даниэлем Отоем, который был старше нее на 13 лет. После они еще не раз вместе играли в кино.
У экс-супругов есть дочь Нелли. Но их союз оказался недолгим: после 10 лет совместной жизни (два из них в браке) одна из самых красивых пар французского кино распалась. Эммануэль не скрывает, что до сих пор восхищается бывшим супругом. Она периодически публикует его фото на своей странице в социальной сети и признается ему в добрых чувствах.
Фото: Getty Images
Настоящий успех пришел к Беар в 1986 году после выхода на экраны фильма «Манон с источника». И, если до этого ее уже признавали секс-символом, то теперь критики назвали ее первой красавицей и большой звездой во французском кинематографе второй половины XX века.
Беар блистала необычной красотой: ее лицо отличала небольшая диспропорция (нижняя часть казалась меньше верхней), которая придавала ей очарование и детскость.
Фото: Кадр фильма
В конце 1980-х фильмы с участием Беар выходили на экраны каждый год («И придет завтрашний день», «Свидание с ангелом», «Налево от лифта», «Дети беспорядка», «Путешествие капитана Фракасса»). И, пока миллионы поклонников восхищались ее красотой, актриса постоянно искала в себе изъяны.
В начале 1990-х Эммануэль впервые легла под нож пластического хирурга. Поводом для операции стали последствия от обширного герпеса, изменившего форму ее верхней губы. Хирург сделал работу отлично, восстановил былую красоту Беар. Но это стало для нее поводом задуматься над тем, что с помощью пластики можно улучшить внешность, которой она была недовольна. Один из «друзей» нашептал, что маленький рот ее портит, а признак настоящей женской красоты — пухлые губы.
И Эммануэль решилась увеличить их с помощью биополимерного геля. Но, очнувшись после операции, она сразу поняла, что произошло что-то непоправимое. Хирург ввел ей гель на основе технического силикона. Материал застыл и испортил форму всего лица актрисы: затвердевшие шарики геля стали обрастать соединительной тканью, верхняя губа выпятилась, вокруг рта появились огромные складки.
Актриса подала в суд на хирурга и выиграла процесс, «медика» лишили лицензии. А она пережила две восстановительные операции, во время которых ей удалили гель и попытались восстановить форму губ, но придать им первозданный вид не удалось.
После Эммануэль Беар жалела о своем поступке.
Фото: Кадр фильма
Впрочем, неудачная пластика, не испортила карьеру актрисы, она продолжала активно сниматься. В 1990-х она появилась в таких фильмах, как «Ад», «Французская женщина» (опять сыграла с экс-супругом Даниэлем Отоем), «Миссия невыполнима», «Последняя из красных шапочек», «Любовники» и других.
В это же время Эммануэль, вскоре после развода с первым мужем, у актрисы был роман с композитором Давидом Моро, от которого она родила сына Йохана. Но вскоре они расстались.
Вторым официальным супругом Беар стал актер и режиссер Микаэль Коэн, который был младше нее на 7 лет. В браке с ним актриса усыновила 8-месячного эфиопского мальчика по имени Сурифель. В 2011 году супруги развелись.
За последние 20 лет Эммануэль Беар снялась в 34 фильмах. Не все из них стали успешными, но многие получили положительные отзывы критиков («8 женщин», «Натали», «Все начинается с конца»).
Фото: Getty Images
Сейчас Эммануэль счастлива в отношениях с режиссером, сценаристом и оператором Фредериком Шодье. Актриса живет в загородном доме с ним и младшим сыном (старшие дети давно стали самостоятельными). Беар ухаживает за собой, но больше не приемлет пластики, поэтому стареет естественным путем. Она больше не изнуряет себя диетами, которых придерживалась всю жизнь, и наслаждается жизнью.
Эммануэль Беар — частый гость на кинофестивалях по всему миру. В 2020 году должна была состояться премьера фильма с ее участием «Объятия». Но пандемия внесла свои корректировки, и пока неизвестно, когда фильм дойдет до зрителей.
Фото и видео: Instagram Эммануэль Беар, кадры фильмов, Getty Images, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!