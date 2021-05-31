Как выглядела Наташа Королева с первым мужем Николаевым и как выглядит сейчас с Тарзаном

В конце 1980-х Наташа прошла прослушивание у молодого продюсера и композитора Игоря Николаева. Уже в 1990-м она спела «Желтые тюльпаны» в 17 лет стала финалисткой «Песни года». После этого юная артистка и маэстро стали плотно сотрудничать, а вскоре у них возникли и романтические чувства.

В последующие годы Николаев написал знаменитые «Дельфин и русалка», «Желтый чемоданчик», «Синие лебеди» и другие хиты. Несколько раз супруги снимались в совместных видео.