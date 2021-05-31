Как выглядела Наташа Королева с первым мужем Николаевым и как выглядит сейчас с Тарзаном
На сцене Наташа Королева появилась еще ребенком: в три года в составе Большого детского хора радио. Затем у нее были участие и победы в более взрослых творческих смотрах. В 14 лет она впервые попала на ТВ — в популярную программу «Шире круг».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: koroleva.ru
В конце 1980-х Наташа прошла прослушивание у молодого продюсера и композитора Игоря Николаева. Уже в 1990-м она спела «Желтые тюльпаны» в 17 лет стала финалисткой «Песни года». После этого юная артистка и маэстро стали плотно сотрудничать, а вскоре у них возникли и романтические чувства.
В последующие годы Николаев написал знаменитые «Дельфин и русалка», «Желтый чемоданчик», «Синие лебеди» и другие хиты. Несколько раз супруги снимались в совместных видео.
С Николаевым Наташа Королева превратилась из только сформировавшегося подростка в молодую женщину и звезду.
Несмотря на большую любовь, успешный творческий союз, брак Николаева и Королевой распался. А через два года певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал танцор оригинального жанра Сергей Глушко (Тарзан).
С ним Королева расцвела еще больше, раскрепостилась и похорошела. Второй муж тоже не остался в стороне от творчества супруги: вместе они выпустили несколько песен и клипов.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Наташа Королева и Сергей Глушко женаты уже 18 лет. За это время они пережили вместе многое: вырастили сына, познали испытание славой, прошли через скандал со слитыми в Сеть интимными фото и видео, столкнулись с супружеской неверностью.
Осенью 2020 года Сергей Глушко признался, что изменил жене. Но сделал он это только когда его «одноразовая» любовница обнародовала пикантное видео.
«Да, я сделал это. Но отвечать за свой поступок я буду только перед Богом и моей женой», — эмоционально заявил тогда Тарзан, добавив, что мошенницы и соблазнительницы не стоят даже мизинца его супруги.
Наташа простила мужа изменника, и они зажили, как и прежде душа в душу.
Фото: Ruslan Roschupkin/ Global Look press
Сейчас Королева старается не вспоминать о былых обидах и скандалах. Она живет, творит, радуется жизни и выглядит соответствующе — прекрасно.
Фото и видео: Instagram, koroleva.ru, youtube-канал Наташа Королева, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface
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