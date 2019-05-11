Как Волочкова: Настасья Самбурская продемонстрировала шпагат на яхте

«А на фото разве не Волочкова?))», «Ничего общего. Слишком много одежды. Волочкова столько на себя не надевает», «Волочкова нервно курит в сторонке😁», «Неправда )) у тебя шпагат лучше», «Мне кажется, самоирония - это лучшее, что может быть в женщине», «Одно лицо просто, один шпагат», «Настасья, вы огонь», «Слишком одета для "как волочкова»», «Там поперечные шпагаты! А у Вас продольные!», «Шпагатное сходство))», «А где же купальник, как у Волочковой», — иронизируют фолловеры.