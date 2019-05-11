Как Волочкова: Настасья Самбурская продемонстрировала шпагат на яхте

Пользователи Сети уверены, что актриса и начинающая певица Настасья Самбурская не уступает Анастасии Волочковой по эпатажности. Звезда сериала «Универ» отреагировала на подобные сравнения и опубликовала в Instagram забавный фотоснимок: «Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего». На фотографии, сделанной на яхте, Настасья позирует в шпагате.
«А на фото разве не Волочкова?))», «Ничего общего. Слишком много одежды. Волочкова столько на себя не надевает», «Волочкова нервно курит в сторонке😁», «Неправда )) у тебя шпагат лучше», «Мне кажется, самоирония - это лучшее, что может быть в женщине», «Одно лицо просто, один шпагат», «Настасья, вы огонь», «Слишком одета для "как волочкова»», «Там поперечные шпагаты! А у Вас продольные!», «Шпагатное сходство))», «А где же купальник, как у Волочковой», — иронизируют фолловеры.
Больше экзотических шпагатов Анастасии Волочковой вы можете найти здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!