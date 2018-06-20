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Как вить из папы веревки: находчивые Лиза и Гарри Галкины снова покорили пользователей Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарри и Лиза Галкины

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На днях Максим Галкин отметил свой 42-й день рождения. Некоторое время спустя шоумен показал поклонникам видеоролик с поздравлением от его детей-близнецов Гарри и Лизы.

Максим Галкин регулярно радует и восхищает многочисленных фолловеров забавными видео с участием своих очаровательных детей, 4-летних Лизы и Гарри. На днях малыши, поздравляя папу с днем рождения, додумались заодно попросить у него подарки для себя.

«Лизавета уже знает, что очень важно для женщины найти правильный момент для просьбы. Причем работают с Гариком в команде, используя даже собаку как элемент мимишного давления! Это лучшее поздравление с днем рождения в моей жизни!» — признался Максим в подписи к смешному видеоролику (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Подписчики телеведущего тоже умилились детками: «Дети огонь!!!!!Лизавета жгет))))Гарик не пределах))))) Ахаха. Супер команда!)))», «Вот хитрюжки», «Что за чудные дети!!!! Лиза-кокетка просто!!!! Так умело подвела папу к самому главному, к сломанному телефону брата и, к стати, своему тоже, лиса-Алиса!!!!».

Недавно Галкин опубликовал и другие ролики с малышами Лизой и Гарри — смотрите их ниже.

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