Как вить из папы веревки: находчивые Лиза и Гарри Галкины снова покорили пользователей Сети

Максим Галкин регулярно радует и восхищает многочисленных фолловеров забавными видео с участием своих очаровательных детей, 4-летних Лизы и Гарри. На днях малыши, поздравляя папу с днем рождения, додумались заодно попросить у него подарки для себя.

«Лизавета уже знает, что очень важно для женщины найти правильный момент для просьбы. Причем работают с Гариком в команде, используя даже собаку как элемент мимишного давления! Это лучшее поздравление с днем рождения в моей жизни!» — признался Максим в подписи к смешному видеоролику (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).