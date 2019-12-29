«Как вам такая «Снегурочка»?»: Лолита Милявская удивила поклонников образом блондинки

«Ваууууу!!!!!Вах!!!Ах!!!!ОЧЕНЬ КРАСИВО! В ЖИЗНИ бы не подумала.....ОЧЕНЬ МИЛО, нежно, Лолочка)))))», — восторгается Елена Воробей.

«Вы оч крутая, вам всё идёт», «Подлецу всё к лицу))», «Что-то в этом есть», «Время меняться», «Вам красиво)», «А вам очень идёт!», «Очень идет👍 молодит», «Круто 😁 очень идёт этот цвет волос», «Прикольно кстати😀, Лола, а Вы, по-моему, никогда не были светленькой, да?», «Какая Вы красивая😍Супер)))», «Темный цвет старит, думаю говорили уже)», «Никогда бы не подумала, но Вам действительно идет быть блондинкой!» — оценили «преображение» подписчики Лолиты.

А вам нравится такой образ Лолиты Милявской?