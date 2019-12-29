«Как вам такая «Снегурочка»?»: Лолита Милявская удивила поклонников образом блондинки
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Фото: Instagram Лолиты Милявской
56-летняя Лолита Милявская немало шокировала своих Instagram-фолловеров, опубликовав фото в образе блондинки. В подписи к снимку певица сразу призналась, что никогда не решится на такую смену имиджа: «Как Вам такая «Снегурочка»??? 😂 Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!».
«Ваууууу!!!!!Вах!!!Ах!!!!ОЧЕНЬ КРАСИВО! В ЖИЗНИ бы не подумала.....ОЧЕНЬ МИЛО, нежно, Лолочка)))))», — восторгается Елена Воробей.
«Вы оч крутая, вам всё идёт», «Подлецу всё к лицу))», «Что-то в этом есть», «Время меняться», «Вам красиво)», «А вам очень идёт!», «Очень идет👍 молодит», «Круто 😁 очень идёт этот цвет волос», «Прикольно кстати😀, Лола, а Вы, по-моему, никогда не были светленькой, да?», «Какая Вы красивая😍Супер)))», «Темный цвет старит, думаю говорили уже)», «Никогда бы не подумала, но Вам действительно идет быть блондинкой!» — оценили «преображение» подписчики Лолиты.
А вам нравится такой образ Лолиты Милявской?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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