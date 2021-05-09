Как Валерия, Ксения Собчак, Максим Галкин и другие звезды поздравили россиян с Днем Победы

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своими мыслями, как на самом деле надо праздновать 9 Мая, поздравлять ветеранов и выложила фотографию с Красной площади. «9 мая - очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было», - написала она. В пример Собчак привела Израиль, где есть традиция почитать память погибших минутой молчания среди дня. «Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С великим праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», - резюмировала Ксения.