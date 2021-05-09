Как Валерия, Ксения Собчак, Максим Галкин и другие звезды поздравили россиян с Днем Победы
Фото: Instagram/@maxgalkinru
В этот день жители России и стран СНГ вспоминают родственников, внесших вклад в Победу, и рассказывают многочисленные истории военных лет. К поздравлениям с Днем Победы присоединились и российские звезды.
Пелагея уже с утра опубликовала видео, где ее четырехлетняя дочь Таисия поет песню на военную тематику. Вместе с мамой и бабушкой девочка исполнила композицию «Дороженька». «Виртуальное «трио» из трех поколений семьи Пелагеи. Тася, Поля, Светлана Геннадьевна - потомки бойца Василия Петрова, прошедшего Финскую, Отечественную, и скончавшегося от ранений через год после Победы. Будем помнить и жить», - подписала пост артистка.
Фото: Instagram/@elena_vakulenkopinskaya
Супруга рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко опубликовала на своей странице снимок деда Николая Золотицына. «Он был настоящим офицером, кристально честным, порядочным и гуманным, - описала она его. - Честь и хвала нашим отцам и дедам, вечная слава павшим героям».
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Юморист Максим Галкин признался, что 9 Мая всегда вспоминает деда Гришу. Григорий Прагин прошел всю войну с первого до последнего дня, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию. «Я поздравляю всех с Днем Победы, с этим святым для нас праздником! Вечная память павшим! Низкий поклон всем ветеранам!» - подчеркнул он.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак поделилась своими мыслями, как на самом деле надо праздновать 9 Мая, поздравлять ветеранов и выложила фотографию с Красной площади. «9 мая - очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было», - написала она. В пример Собчак привела Израиль, где есть традиция почитать память погибших минутой молчания среди дня. «Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С великим праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», - резюмировала Ксения.
Певица Наталья Подольская поделилась роликом, где дети, в том числе ее старший сын от Владимира Преснякова Артемий, читают стихи и благодарят ветеранов. «С Днем Победы, друзья! Это было давно. И ветеранов осталось уж немного, но нужно через детей нести память и благодарность за все, что сделали для нас тогда», - отметила она.
Певица Валерия поздравила с 9 Мая, выложив видео с одного из своих выступлений. «Победа далась страшной ценой, и жутко представить, что испытывали матери, отправляя сыновей на смертный бой. Дай Бог никогда не знать человечеству этой боли», - призналась она.
Фото и видео: Instagram/@pelageya_insta, Instagram/@elena_vakulenkopinskaya, Instagram/@maxgalkinru, Instagram/@xenia_sobchak, Instagram/@nataliapodolskaya, Instagram/@valeriya
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