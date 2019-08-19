Новый инста-тренд среди звезд — фото на яхтах в стиле фильма «Титаник», но не в одежде, а в купальниках

Очередной тренд в инстаграме задают знаменитости с огромной армией поклонников. Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, певица Рита Ора и другие вводят моду на фотографии в стиле фильма «Титаник».

За основу берется самый культовый момент из киноленты, где персонажи Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стоят на верхней палубе лайнера, пока на фоне играет «My heart will go on» певицы Селин Дион.

На носу пароходов, конечно, никто не фотографируется, но вот на яхтах — вполне. Главная задача звезд — продемонстрировать шикарное тело. Ослепляющее солнце, глубокие воды морей и океанов, белоснежность судна — все призвано показать идеальность отдыха. Кадры из роскошных отпусков публикуются в Сеть, где их радостно встречают многочисленные подписчики.

Так, например, миллиардерша Кайли Дженнер праздновала свой день рождения на яхте. В это же время актриса Хайди Клум отметила свадьбу с Томом Каулитцем на небольшом судне, после чего медовый месяц в Италии также продолжился отдыхом на воде.