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Новый инста-тренд среди звезд — фото на яхтах в стиле фильма «Титаник», но не в одежде, а в купальниках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Дженнер

Фото: Instagram
Вдохновением для съемок послужила культовая сцена из фильма, в которой персонажи Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стоят на носу лайнера.

Очередной тренд в инстаграме задают знаменитости с огромной армией поклонников. Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, певица Рита Ора и другие вводят моду на фотографии в стиле фильма «Титаник».

За основу берется самый культовый момент из киноленты, где персонажи Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стоят на верхней палубе лайнера, пока на фоне играет «My heart will go on» певицы Селин Дион.

На носу пароходов, конечно, никто не фотографируется, но вот на яхтах — вполне. Главная задача звезд — продемонстрировать шикарное тело. Ослепляющее солнце, глубокие воды морей и океанов, белоснежность судна — все призвано показать идеальность отдыха. Кадры из роскошных отпусков публикуются в Сеть, где их радостно встречают многочисленные подписчики.

Так, например, миллиардерша Кайли Дженнер праздновала свой день рождения на яхте. В это же время актриса Хайди Клум отметила свадьбу с Томом Каулитцем на небольшом судне, после чего медовый месяц в Италии также продолжился отдыхом на воде.

Фотографиями активно хвастается и певица Рита Ора, которая устраивает целые фотосессии в инстаграме на палубе своей яхты. Хлоя Грин, наследница бизнес-империи популярного британского бренда одежды, тоже частая гостья одного из многочисленных судов, чем с удовольствием делится с пользователями в Интернете.

Как передает британское издание The Sun, сестры Ким и Кортни Кардашьян также продемонстрировали свои фигуры во время отдыха на яхтах.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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