Как в нулевые: Брижит Макрон переборщила с автозагаром и вышла в свет с рыжим лицом

Недавно первая леди появилась на важном мероприятии с неестественным оттенком лица. Глядя на кадры с официального визита, многие отметили рыжую кожу, как было модно в нулевые. Одни поклонники уверены, что первая леди передержала автозагар, а другие думают, что она подобрала неправильный оттенок тональной основы. Как бы там ни было, выглядит лицо Брижит не очень красиво и уж точно не соответствует главному тренду последних лет – выглядеть естественно. Кирпичный цвет лица сильно контрастировал со светлыми волосами Макрон. Кроме того, некоторые недоброжелатели сразу же отметили, что автозагар (или тональный крем) лег неровно.