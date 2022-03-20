Как в нулевые: Брижит Макрон переборщила с автозагаром и вышла в свет с рыжим лицом
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Фото: Antonio Borga/Global Look Press
68-летняя Брижит Макрон на 24 года старше своего мужа. И она постоянно пытается выглядеть моложаво, чтобы соответствовать привлекательному мужу. Как истинная парижанка первая леди постоянно прибегает к помощи стилистов, косметологов и даже ложилась под нож пластического хирурга. Красота требует жертв – девиз мадам Макрон. Белоснежные виниры, четкий овал лица, яркий блонд – неизменные атрибуты молодости Макрон. Есть еще одна важная составляющая образа Брижит – стиль. Роскошные наряды, подобранные лучшими стилистами всего мира, каблуки, платья и узкие джинсы. Брижит Макрон не боится одеваться как молодая девушка и не скрывает свои формы. Однако даже у самых истинных красавиц бывают промахи и ошибки.
Фото: EastNews
Недавно первая леди появилась на важном мероприятии с неестественным оттенком лица. Глядя на кадры с официального визита, многие отметили рыжую кожу, как было модно в нулевые. Одни поклонники уверены, что первая леди передержала автозагар, а другие думают, что она подобрала неправильный оттенок тональной основы. Как бы там ни было, выглядит лицо Брижит не очень красиво и уж точно не соответствует главному тренду последних лет – выглядеть естественно. Кирпичный цвет лица сильно контрастировал со светлыми волосами Макрон. Кроме того, некоторые недоброжелатели сразу же отметили, что автозагар (или тональный крем) лег неровно.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru, EastNews