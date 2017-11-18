Свежий снимок в Instagram супруги Игоря Николаева вызвал шквал критики.

35-летняя Юлия Проскурякова долгое время была верна одной и той же прическе — длинные волосы, уложенные крупными волнами или убранные в хвост. Однако, некоторое время назад певица решила обрезать челку. Теперь под каждым свежим фото Юлии в Instagram фолловеры спорят, идет ли певице новый образ или нет. Кадр, появившийся в блоге супруги Игоря Николаева несколько часов назад, исключением не стал.

«С челкой как в колхозе. С челкой прямо Наташа Королева номер два. Челки хороши для девочек в детском саду, а не для женщин. На большой сцене нет женщин с челками, с челками коров доят», «Юля....одевается как бабушка последние время...», «Челка не идет вообще, как ни странно старит и в упрощает вас еще больше», «Сменить надо стилиста», «С стилистом не повезло нужно срочно менять» — уверена часть пользователей. Однако, некоторые встают на защиту Проскуряковой: «Юль, Вы такая хорошенькая в этом образе, а чёлочка молодит ещё больше, добавляет нотки женственности и нежности, очень нравится!!!!», «Юля,сразу вообще не узнала! Новый образ!», «Какая красивая ❤️❤️❤️ новый имидж тебе идет».

Напомним, Юлия Проскурякова замужем за Игорем Николаевым. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой недавно исполнилось два года.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram