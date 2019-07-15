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«Как в 16 лет»: подписчики оценили красоту Ани Лорак на новом фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ани Лорак

Фото: Instagram
Снимок певица сделала в Лос-Анджелесе.

Ани Лорак заставила поклонников понервничать: неделю артистка не публиковала фото и видео в Instagram. В комментариях к старым постам фанаты стали спрашивать – все ли у Ани в порядке.

И вот она успокоила подписчиков, поделившись с ними новой фотографией, сделанной в Лос-Анджелесе. На снимке Лорак позирует с гладко зачесанными волосами, в облегающих джинсах, белой майке и кроссовках.

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LA

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Поклонники певицы отметили, что она выглядит намного моложе своих лет.

«Ура новая фотография!!!»,

«Красотка. Всегда на высоте. Молодец»,

«Каролина, Вы такая стройная, загорелая, и фантастически красивая!!!»,

«как в 16 лет», - засыпали певицу комплиментами (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, недавно Ани Лорак перестала скрывать своего молодого возлюбленного. Через несколько месяцев после развода певица начала отношения с одним из директоров Black Star – 26-летним Егором Глебом.

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