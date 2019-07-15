«Как в 16 лет»: подписчики оценили красоту Ани Лорак на новом фото

Ани Лорак заставила поклонников понервничать: неделю артистка не публиковала фото и видео в Instagram. В комментариях к старым постам фанаты стали спрашивать – все ли у Ани в порядке.

И вот она успокоила подписчиков, поделившись с ними новой фотографией, сделанной в Лос-Анджелесе. На снимке Лорак позирует с гладко зачесанными волосами, в облегающих джинсах, белой майке и кроссовках.