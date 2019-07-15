«Как в 16 лет»: подписчики оценили красоту Ани Лорак на новом фото

Ани Лорак заставила поклонников понервничать: неделю артистка не публиковала фото и видео в Instagram. В комментариях к старым постам фанаты стали спрашивать – все ли у Ани в порядке.
И вот она успокоила подписчиков, поделившись с ними новой фотографией, сделанной в Лос-Анджелесе. На снимке Лорак позирует с гладко зачесанными волосами, в облегающих джинсах, белой майке и кроссовках.
Поклонники певицы отметили, что она выглядит намного моложе своих лет.
«Ура новая фотография!!!»,
«Красотка. Всегда на высоте. Молодец»,
«Каролина, Вы такая стройная, загорелая, и фантастически красивая!!!»,
«как в 16 лет», - засыпали певицу комплиментами (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, недавно Ани Лорак перестала скрывать своего молодого возлюбленного. Через несколько месяцев после развода певица начала отношения с одним из директоров Black Star – 26-летним Егором Глебом.