«Как узлом завязалась»: 49-летняя Алена Хмельницкая удивила поклонников своей гибкостью

«Ничего себе! Вот это гибкость», «Супер, девушка без возраста», «Супер Алена, но совсем неожиданно», «Вот это...да», «Не ожидала от Вас такой грации», «Как узлом завязалась», «Растяжка супер», «Колоссально, потрясающе!!! Вот это женщина», «Совсем без косточек? Или на время вынули?», «Просто нет слов!!! Посмотрела и аж глаза в узел завязались))) Как Вам это удается?!!! Восхищаюсь Вами, Алена», «Офигенно», «В конце нужно писать не повторяйте дома», — обсуждают подписчики.