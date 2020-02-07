«Как узлом завязалась»: 49-летняя Алена Хмельницкая удивила поклонников своей гибкостью
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Фото с сеанса йоги, которое опубликовала в своем блоге Алена Хмельницкая, удивило ее поклонников. «От того насколько правильно завязан морской узел зависит безопасность ваша и экипажа))) Со мной безопасно!!! Хороших выходных, друзья», — написала актриса.
«Ничего себе! Вот это гибкость», «Супер, девушка без возраста», «Супер Алена, но совсем неожиданно», «Вот это...да», «Не ожидала от Вас такой грации», «Как узлом завязалась», «Растяжка супер», «Колоссально, потрясающе!!! Вот это женщина», «Совсем без косточек? Или на время вынули?», «Просто нет слов!!! Посмотрела и аж глаза в узел завязались))) Как Вам это удается?!!! Восхищаюсь Вами, Алена», «Офигенно», «В конце нужно писать не повторяйте дома», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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