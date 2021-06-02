Как учитель стала первой леди США: невероятная история любви Джо и Джилл Байден

Джилл Джейкобс родилась в многодетной семье домохозяйки и кассира банка и была старшей из пяти дочерей. В школе девочка училась прилежно, но поведение иногда подводило ее. Уже в те годы Джилл показывала свой свободолюбивый и самостоятельный характер.

Сестры вспоминают о ней, как о боевой девчонке, которая могла постоять не только за себя, но и за каждую из них. Однажды девочка не побоялась в буквальном смысле дать в нос парню, который посмел обидеть ее младшую сестру. «Еще раз огорчишь ее, получишь еще больше», — заявила она тогда обидчику.