Как учитель стала первой леди США: невероятная история любви Джо и Джилл Байден
Они встретились, когда за плечами у обоих уже был опыт семейной жизни... Джилл развелась с первым мужем, а Джо потерял в автокатастрофе жену и маленькую дочь. Они стали не просто опорой, но и смыслом жизни друг друга. И, возможно, Байден не был бы президентом, если бы более 40 лет назад рядом с ним оказалась другая женщина.
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Фото: Getty Images
Джилл Джейкобс родилась в многодетной семье домохозяйки и кассира банка и была старшей из пяти дочерей. В школе девочка училась прилежно, но поведение иногда подводило ее. Уже в те годы Джилл показывала свой свободолюбивый и самостоятельный характер.
Сестры вспоминают о ней, как о боевой девчонке, которая могла постоять не только за себя, но и за каждую из них. Однажды девочка не побоялась в буквальном смысле дать в нос парню, который посмел обидеть ее младшую сестру. «Еще раз огорчишь ее, получишь еще больше», — заявила она тогда обидчику.
Фото: Кадр видео
В 15 лет Джилл начала зарабатывать первые деньги, устроившись на работу официанткой.
После окончания школы в 1969 году Джилл Джейкобс поступила в колледж, где обучали профессиям, связанными с миром моды. Но она быстро поняла, что эта сфера ее не интересует, и забрала документы. Продолжить образование ей помешала первая настоящая любовь. В 19 лет девушка встретила будущего первого супруга — футболиста Билла Стивенсона. В университет изучать словесность она поступила уже после свадьбы. Муж тем временем открыл семейный бизнес — бар, который со временем стал пользоваться большой популярностью.
Но, несмотря на внешнее благополучие семейной жизни, Джилл и Билл развелись в 1974-м, через четыре года после заключения брака.
Фото: Кадр видео
В это время в жизни человека, который станет ее вторым мужем, разворачивалась настоящая трагедия. В 1972 году будущий президент США Джо Байден потерял в ДТП жену Нейлии и их годовалую дочь Наоми. С матерью в машине также находились сыновья Бо и Хантер. Мальчики получили серьезные травмы и долгое время восстанавливались в больнице.
К тому времени Байден уже был успешным политиком, но посвятил себя уходу за сыновьями.
Встреча с Джилл изменила судьбу Байдена и его детей. «Когда Джо пытался пригласить меня на первое свидание, он полез в своей ежедневник, бормоча: "Так, в среду я занят, в пятницу тоже. Как насчет завтра?"», — вспоминала Джилл в недавнем интервью. Такая непосредственность уже известного человека, взрослого мужчины и отца-одиночки подкупила ее. Байден моментально завоевал сердце молодой красавицы.
Президент США рассказывал, что несколько раз звал любимую замуж. Но все время не получал вразумительного ответа. «И во время пятой попытки я заявил: "Последний раз спрашиваю тебя, ты станешь моей женой?". На что она, потупив глаза, ответила "окей"», — с юмором вспоминает тот волнительный момент Джо Байден.
Джилл признается, что сразу полюбила детей будущего мужа — всем сердцем. Мальчики отвечали ей взаимностью.
«Для Бо и Хантера были два важных слова — "мамочка" и "мама". Они знали, что мамочка погибла, а Джилл стала мамой. С ее появлением наша семья стала полной. Мы были счастливы», — говорит о супруге президент Байден.
Фото: Кадр видео
В 1974 году журнал Time включил уже к тому времени сенатора Байдена в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Джилл и Джо поженились четыре года спустя, а в 1981-м у супругов появилась общая дочь Эшли.
«Я росла абсолютно счастливым ребенком. Мама всегда была со мной веселой и доброй. Я могла рассказать ей обо всем. Когда у меня в школе случались проблемы в подростковом возрасте, или я чувствовала себя не в своей тарелке, комплексовала, мама всегда говорила мне: "Бегай! И все наладится"», — вспоминает Эшли о своем детстве.
Кстати, Джилл Байден обожает пробежки, она даже участвовала в марафонах. «Бег помогает мне привести мысли в порядок», — говорит первая леди.
Фото: East News
Все 43 года, что Джилл замужем за Байденом, она является его правой рукой, главным советником и критиком. Вместе они прошли через многое: жерло политических интриг, проблемы со здоровьем и потерю ребенка.
В 1988 году у будущего президента обнаружили аневризму двух сосудов головного мозга. Операцию сделали, когда больной находился уже в критическом состоянии. На восстановление ушло 7 месяцев. После он вернулся к работе в Сенате.
К началу нового тысячелетия Джо Байден был одним из самых опытных политиков в стране. Когда на президентских выборах 2001 года победил Джордж Буш-младший, Джилл неделю носила одежду только черного цвета. Она была не согласна с политикой избранного главы государства. Тогда-то она и заявила мужу, что он, несмотря на успешную карьеру в Сенате, обязан баллотироваться в президенты, чтобы остановить политику Буша-младшего. Она укрепила супруга в решимости начать борьбу за первый пост в государстве.
Фото: Chip Somodevilla/ Pool CNP
Но первой леди Джилл стала не сразу. На посту президента Буша-младшего сменил Барак Обама, сделавший Байдена вице-президентом. Они в тандеме дважды выигрывали выборы.
Джо Байден планировал выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2016 года, но отменил решение из-за трагедии в семье. Весной 2015-го в возрасте 45 лет от опухоли головного мозга умер Бо Байден. И его отец решил пережить непростое время только в кругу семьи. Тогда ему было не до президентской гонки.
И вновь восстановить силы и воспрять духом помогла любимая Джилл, дети и внуки. И уже в начале 2021 года супруги Байден стали полноправными хозяевами Белого дома.
Фото: White House/ Global Look press
Джилл, даже когда ее муж был вторым лицом в государстве, не переставала работать — преподавать в колледжах. Большую часть недели она посвящала педагогике, а несколько дней — помощи супругу. Джилл Байден была первой из «вторых леди», кто не оставлял свою основную профессию.
И даже сейчас жена президента продолжает давать уроки английского языка и проверять домашние задания. Правда, теперь она уделяет этому меньше времени. Основное внимание она направила на общественную деятельность и работу по улучшению системы образования в стране.
И, конечно, самым главным для нее остается семья. «Она просто самая классная!», — в один голос говорят о ней муж, дети и семеро внуков и внучек.
Фото и видео: DPA, East News, Getty Images, Kevin Dietsch, Mariela Lombard, Chip Somodevilla, Star Shooter, Brian Baer, ImagePressAgency/ face to face, Arnie Sachs/ Global Look press, кадры видео с youtube-канала Joe Biden
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