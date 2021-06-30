Как у победительницы «Холостяка»: Тимати подарил дочери кольцо стоимостью более миллиона рублей
Рэпер не стал долго тянуть и немедленно заказал для дочери кольцо у своего давнего приятеля Джейкоба, владельца ювелирного дома Jacob&Co.
«Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву», — написал он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @simona280
Украшение оказалось очень похоже на то, что презентовал Тимати победительнице «Холостяка» Кате Сафаровой. Стоимость первого украшения составила 300 тысяч долларов, то есть около 12 миллионов рублей.
Девочка осталась явно довольна подарком, сразу примерила его и похвасталась бабушке.
Кольцо для девочки должно иметь примерно такую же стоимость, как и украшение, которое рэпер ранее демонстрировал в своей ленте.
Дорогие кольца для Алисы не в новинку — в прошлом году рэпер подарил малышке шикарное кольцо с бриллиантом в виде сердечка. Презентуя украшение в прошлый раз, он не забыл упомянуть, чтобы Алиса дала кольцо поносить маме, Алене Шишковой.
Фото: Instagram Тимати, Симоны Юнусовой
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