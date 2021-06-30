Как у победительницы «Холостяка»: Тимати подарил дочери кольцо стоимостью более миллиона рублей

Рэпер не стал долго тянуть и немедленно заказал для дочери кольцо у своего давнего приятеля Джейкоба, владельца ювелирного дома Jacob&Co.

«Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву», — написал он.