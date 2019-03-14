«Как тростинка»: поклонники переживают за сильно похудевшую после расставания с мужем Ксению Собчак

Ксения Собчак удивила гостей прошедшей накануне презентации новой коллекции бренда Escada в Санкт-Петербурге. Дело в том, что звезда, по мнению многих поклонников, выглядит сильно похудевшей и осунувшейся. Черное платье в пол, выбранное Ксенией, только подчеркнуло ее исключительную стройность.
«Так переживаете из-за развода?», «Тростинкой стала», «Ксения, пожалуйста, кушайте что-нибудь и побольше, подумайте о себе и о Платоше», «Очень похудела, некрасиво даже», — пишут под свежими фото Собчак интернет-пользователи.
Напомним, у Ксении сейчас непростой период в отношениях как с пока еще мужем Максимом Виторганом, так и с другими знаменитостями — от экс-жены ее предполагаемого возлюбленного Константина Богомолова Дарьи Мороз до бывшего хорошего друга Сергея Шнурова. С последним Собчак устроила в Instagram настоящую нецензурную перепалку, используя стихосложение, и даже вызвала его на словесное сражение в реальной жизни, а не в Сети. Однако Сергей дал понять, что не принимает вызов, и Ксения ответила: «Труслив ты стал, похоже, делом грешным, / Тут я бесспорно соглашусь с тобой. / Похоже, образ мачо — чисто внешний, / А возраст не дает ввязаться в бой? / Припомни, Шнур, былые переделки, / Как ты смешил на форумах гостей! / Корпоративы рвал как Тузик грелку, / А нынче рвешь лишь ленту новостей» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Михаил Вильчук / пресс-служба, Instagram
Видео: Instagram