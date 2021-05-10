Как пухлая и некрасивая девочка Бетт Мидлер превратилась в звезду Голливуда

Девочка с ранних лет грезила об актерской профессии или карьере певицы. Она даже занимала первые места в школьных вокальных конкурсах. Стремления дочери поддерживала мать, отец относился к творческой работе скептически, считая ее чем-то неприличным. «Ни один нормальный мужчина не возьмет тебя замуж», — ворчал он.

После школы будущая звезда поступила учиться на факультет драматического искусства Гавайского университета, но студенткой она была всего три месяца. Вскоре юное дарование заметили и пригласили в первый в ее карьере фильм «Гавайи», вышедший в 1966 году.

В личном блоге Бетт снимок с первых фотопроб. А на гонорар за дебютную роль она купила билет до Нью-Йорка и навсегда покинула отчий дом. После этого отец прекратил общение с дочкой. Их отношения возобновились, только когда ему поставили диагноз «рак» и Бетт помогла ему бороться с болезнью.