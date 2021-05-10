Как пухлая и некрасивая девочка Бетт Мидлер превратилась в звезду Голливуда
Фото: DPA
Бетт Мидлер известна российским зрителям в основном по комедийным ролям в таких фильмах, как «Фокус-покус», «Безжалостные люди» и другим. Но актриса обладает огромным драматическим талантом, который и помог ей пробиться в профессии, а также прекрасным голосом, принесшим ей несколько статуэток «Грэмми».
Бетт родилась 1 декабря 1945 года в еврейской семье, жившей в то время в Гонолулу. Родители назвали девочку в честь актрисы Бетт Дейвис, предначертав ее судьбу. Детство Мидлер проходило среди пальм, на которые она часто забиралась и, озираясь, думала, что мало кому в жизни повезло появиться на свет в такой красоте.
Семья Мидлер жила в небогатом районе по соседству с гавайцами, полинезийцами, японцами и китайцами. Сверстники постоянно дразнили Бетт: за то, что белая, толстая и некрасивая.
Девочка с ранних лет грезила об актерской профессии или карьере певицы. Она даже занимала первые места в школьных вокальных конкурсах. Стремления дочери поддерживала мать, отец относился к творческой работе скептически, считая ее чем-то неприличным. «Ни один нормальный мужчина не возьмет тебя замуж», — ворчал он.
После школы будущая звезда поступила учиться на факультет драматического искусства Гавайского университета, но студенткой она была всего три месяца. Вскоре юное дарование заметили и пригласили в первый в ее карьере фильм «Гавайи», вышедший в 1966 году.
В личном блоге Бетт снимок с первых фотопроб. А на гонорар за дебютную роль она купила билет до Нью-Йорка и навсегда покинула отчий дом. После этого отец прекратил общение с дочкой. Их отношения возобновились, только когда ему поставили диагноз «рак» и Бетт помогла ему бороться с болезнью.
В Нью-Йорке в 1965 году 20-летняя Бетт впервые вышла на театральную сцену. Это была уже не толстая девочка из «цветного» района, а молодая актриса с талантом, который вскоре оценили миллионы поклонников и режиссеры. К тому же к этому времени она превратилась в настоящую красотку: при росте 155 см она весила всего 47 кг.
Всего через год Мидлер оказалась на Бродвее, где в течение трех лет играла Цейтл в популярном мюзикле «Скрипач на крыше».
Но, кроме игры в театре, Бетт мечтала петь. Шанс заявить о себе как о прекрасной вокалистке у нее появился после знакомства в 1970 году с продюсером Барри Манилоу. Через два года он спродюсировал первый альбом Мидлер The Divine Miss M. Диск не только надолго подарил артистке псевдоним Божественная мисс М., но и принес певице первую статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший новичок».
Фото: DPA
Вторая пластинка Бетт Мидлер не заставила себя ждать и вышла в 1973 году. Недолго думая певица назвала диск своим именем. А через год актриса получила свою первую премию «Тони» за два собственных шоу, которые с успехом шли на Бродвее.
В 1979 году актриса получила свою первую главную роль в кино. За воплощение на экране образа Розы в одноименном фильме Мидлер заслужила любовь зрителей, а ее счет пополнился на круглую сумму — 600 тысяч долларов. Фильм принес 35-летней Бетт Мидлер «Золотой глобус» и вторую «Грэмми» за саундтрек.
Фото: DPA
Следующий фильм актрисы «Сглазили!» оказался, по мнению критиков, провальным, и Бетт на несколько лет ушла из кино, посвятив себя театру и музыке.
Следующая ее картина «Без гроша в Беверли-Хиллз» вышла на экраны через четыре года, в 1986-м. И о Бетт заговорили как о блестящей комедийной актрисе.
К тому времени счастливо сложилась ее личная жизнь. В конце 70-х Мидлер встречалась с актером Питером Ригертом, а в 1984-м вышла замуж за актера и продюсера Мартина фон Хэйзелберга.
Через два года 41-летняя актриса родила своего первого и единственного ребенка — дочь Софи.
После одна за другой вышли комедии «Безжалостные люди» (снялась с Дэнни де Вито), «Неприличное везение» и «Большой бизнес», а в 1988-м Бетт вновь напомнила о своем таланте драматической актрисы, сыграв в картине «На пляже». В фильме Мидлер исполнила балладу, ставшую ее визитной карточкой и принесшую очередную статуэтку «Грэмми».
Вскоре Мидлер номинировали на «Оскар» за роль Дикси Леонард в драме «Для парней» 1991 года, где ее партнером стал Джеймс Каан. Заветную золотую статуэтку она не получила, а второй «Золотой глобус» оказался в ее копилке.
После в послужном списке Бетт Мидлер были и комедии, и драмы, но каждая из картин раз за разом подтверждала ее талант: «Фокус-покус», «Клуб первых жен», «Это старое чувство», «Утопим Мону!», «Цыганка», «Настоящая женщина».
За роль Долли Ливай в мюзикле «Хеллоу, Долли!», которую актриса играла в 2017-2018 годах, она получила премию «Тони» в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле».
В последнее десятилетие Бет Миддлер снялась в пяти фильмах («Элиты побережья», «Глории» и других). В ближайшее время зрители увидят продолжение комедии «Фокус-покус» (выход картины намечен на текущий год), а также еще три картины с участием великолепной Бетт.
Фото и видео: Instagram, DPA, Getty Images, кадры youtube-канала abc, кадры фильмов, Lisa O'Connor, Dennis Van Tine, Jackson Lee, Armando Gallo, ms4, kpa, Vince Talotta/ Global Look press
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