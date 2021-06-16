Как Татьяна Веденеева выглядела в молодости и почему сделала пластику «за компанию»

О том, чтобы стать артисткой Таня задумалась уже в подростковом возрасте: в 14 лет она пришла в театральный кружок за компанию с подружкой. Лицедейство настолько ее впечатлило, что к моменту окончания школы Веденеева написала письмо в ГИТИС с просьбой объяснить правила поступления, и получила ответ.

Родители девушки были удивлены ее выбором, но поддержали.

На вступительных экзаменах будущая актриса читала отрывок из «Гадкого утенка», в то время как ее однокашники пытались впечатлить приемную комиссию отрывками из «серьезной» классики. В результате Веденеева с достоинством выдержала все испытания и поступила в театральный вуз на курс Всеволода Остальского, где ее педагогами стали Владимир Левертов, Евгения Козырева и другие мастера.