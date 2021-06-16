Как Татьяна Веденеева выглядела в молодости и почему сделала пластику «за компанию»
Татьяна Веденеева блистает на кино- и телеэкранах уже больше 40 лет. Изначально она не мечтала быть, как многие в детстве, ни актрисой, ни диктором. Но судьба распорядилась иначе.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Татьяна родилась в июле 1953 года в Сталинграде (Волгограде).
О том, чтобы стать артисткой Таня задумалась уже в подростковом возрасте: в 14 лет она пришла в театральный кружок за компанию с подружкой. Лицедейство настолько ее впечатлило, что к моменту окончания школы Веденеева написала письмо в ГИТИС с просьбой объяснить правила поступления, и получила ответ.
Родители девушки были удивлены ее выбором, но поддержали.
На вступительных экзаменах будущая актриса читала отрывок из «Гадкого утенка», в то время как ее однокашники пытались впечатлить приемную комиссию отрывками из «серьезной» классики. В результате Веденеева с достоинством выдержала все испытания и поступила в театральный вуз на курс Всеволода Остальского, где ее педагогами стали Владимир Левертов, Евгения Козырева и другие мастера.
Успеху способствовал не только артистический талант абитуриентки, но и ее миловидная и даже кукольная внешность.
Фото: Kinopoisk.ru
Первую роль в кино Веденеева получила в 1973 году будучи первокурсницей, она снялась в фильме «Много шума из ничего». Через год Татьяна сыграла в известном сериале «Сержант милиции», а вскоре — в легендарной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», где ее коллегами стали Армен Джигарханян, Николай Калягин, Михаил Козаков.
Фото: Кадр фильма
После получения диплома ГИТИСа Веденеева поступила на службу в театр им. Маяковского, но проработала она там недолго. Ее творческая судьба сделала крутой зигзаг.
Приятельница посоветовала вчерашней выпускнице и начинающей актрисе попробовать себя в роли диктора на ТВ. И удача улыбнулась Веденеевой. Правда, первое время она выходила в эфир по ночам, трансляции шли на Дальний Восток. Вскоре миловидную Татьяну пригласили в «Спокойной ночи, малыши!», и ведущая прославилась на весь Союз.
Долгие годы тетя Таня желала мальчикам и девочкам приятных снов. Но талант ведущей заметили на самых верхах, ей доверяли вести концерты и мероприятия, на которых присутствовали первые лица государства.
Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press
Татьяну приглашали на ужины видные чиновники и политики, она блистала на сцене Кремля, а в это время ее семейная жизнь рушилась.
Первым супругом Веденеевой был художник-реставратор Валерий Шапошников. 22-летняя телеведущая влюбилась в 35-летнего мастера без оглядки, несмотря на то, что он в начале их отношений позволял нелестные шуточки в ее адрес. Особенно часто он шутил над прическами девушки. Тем не менее их роман развивался стремительно и они поженились.
В 1983-м Татьяна стала мамой, у них с супругом родился сын Дмитрий. В нелегкое время конца 1980-х — начале 1990-х Шапошников, как и многие творческие люди, остался невостребованным. И, как натура ранимая, сначала он впал в депрессию, а после и в пьянство.
Веденеева, которая одна тащила семью, не хотела, чтобы сын видел неприглядную картину и ощущал дурное влияние отца. Она решилась на развод. Первое время она препятствовала встречам отца с сыном. Но когда экс-супруг взялся за ум и вновь вернулся к работе и нормальной жизни, общение возобновилось.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Татьяна Веденеева была ведущей таких популярных программ, как «Однажды осенью», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Утро», «Песня года», «Рядом с тобой», «Полезный день», «Татьянин день», «Мир в твоей тарелке», «Модный журнал», «Дело вкуса», «Формула любви».
Каждое появление ведущей на публике вызывает волну умиления у ее поклонников. Это и немудрено: Татьяна прекрасно выглядит — моложе своих лет, сохранила идеальную фигуру, свой неподражаемый шарм.
Несколько лет назад в прессе обсуждали изменившуюся внешность актрисы и телеведущей. Татьяна Веденеева и не отрицает, что делала пластику. Причем на нее она решилась «за компанию» и осталась недовольна результатом.
«Моя подруга в Париже собиралась к пластическому хирургу и уговорила меня пойти. Все решилось буквально за день, — рассказывала знаменитость. — Я хотела лишь убрать припухлость под левым глазом. Сейчас такие операции делают без разрезов. А тогда мне разрезали и снизу, и сверху. Я этого не хотела. В итоге глаза стали более впалыми, а не немного припухшими, как у меня всегда было. Поэтому теперь мне приходится корректировать все светлыми тенями».
Делала Веднеева и уколы ботокса. «Куда ж без него? — с улыбкой говорит она. — Но к нему я прибегла слишком поздно».
Ведущая не скрывает, что ей приятно получать комплименты и слышать, когда ей говорят, что многие женщины хотят быть такими же красивыми и моложавыми, как она в ее возрасте. «Правильно, что хотят», — отмечает звезда.
В 90-е Татьяна сделала перерыв в кинокарьере, полностью отдавшись телевидению и второму браку. С мужем-предпринимателем Юрием Бегаловым она организовала бизнес по производству соусов. После 15 лет брака их союз распался из-за забеременевшей любовницы мужа (общего нерожденного ребенка Веденеева потеряла на четвертом месяце беременности). Но из-за общего дела им пришлось остаться в дружеских отношениях.
Татьяна Веденеева по-прежнему блистает на мероприятиях, снимается в кино и играет в театре «Школа современной пьесы». А поклонники не перестают восхищаться ее красотой.
Фото и видео: кадры фильма «Сержант милиции», Instagram, Starface, Kinopoisk.ru, Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev/ Global Look press
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