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Как сложились судьбы победительниц всех сезонов шоу «Холостяк»

Вспоминаем всех финалисток одного из самых рейтинговых шоу на российском телевидении.

Завершился восьмой сезон романтического реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. За сердце известного российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, девушки боролись на протяжении двух месяцев. В финале самое дорогое кольцо за всю историю проекта и сердце холостяка получила 22-летняя модель Катя Сафарова. Избранницу рэпер предпочел второй финалистке Алисе Гробовой, которой пришлось получить отказ, и покинуть проект.

Судьбы остальных победительниц шоу сложились совершенно по-разному.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимати и Катя Сафарова

Фото: @kat_safarova/Instagram

Последняя церемония роз на шоу «Холостяк»

В 2013 году стартовал первый сезон проекта, героем которого стал футболист Евгений Левченко. В финале избранницей холостяка стала Олеся Ермакова, отношения с которой продлились год. Пара пришлось расстаться из-за расстояния – Евгений жил в Нидерландах, а девушка в России.

На данный момент Ермакова замужем за своим старым другом и ведет блог о моде.

Олеся Ермаков

Фото: @olesyayermakova/Instagram

Холостяком второго сезона проекта стал Максим Чернявский – предприниматель и бывший муж певицы Анны Седоковой. Сердце молодого человека покорила брюнетка Мария Дригола. Но и она не смогла оставить свой дом и семью в Санкт-Петербурге, чтобы переехать к возлюбленному в Лос-Анджелес.

Спустя 7 лет с момента выхода шоу Дригола обзавелась мужем и дочерью Амирой.

Мария Дригола

Фото: @mariiadrigola/Instagram

Победительницей следующего сезона стала Дарья Канануха. Девушка обошла соперницу Галину Ржаксенскую в борьбе за сердце юмориста Тимура Батрутдинова. Но отношения пары после окончания проекта не имели продолжения.

После участия в шоу девушка занялась карьерой, вышла замуж за юриста Михаила Желаева и работает психологом.

Дарья Канануха

Фото: @kananukha/Instagram

Четвертый сезон «Холостяка» был полон сюрпризов. В 2016 году героем программы стал актер и певец Алексей Воробьев, а в финале остались две участницы Наталья Горожанова и Яна Аносова. По итогу никто из них не получил кольцо и внимание молодого человека.

На данный момент Яна Аносова работает моделью и снимается в кино, а Наталья Горожанова вышла замуж за актера Станислава Румянцева, стала матерью и ведет блог о своей жизни.

Яна Аносова

Фото: @y_anosova/Instagram

Наталья Горожанова

Фото: @gorozhanova/Instagram

В пятом сезоне шоу финалистки боролись за сердце актера Ильи Глинникова, который выбрал самую яркую участницу Екатерину Никулину. После окончания съемок отношения пары переросли в бурный роман и дело даже шло к свадьбе. Но по неясным причинам пара объявила о расставании.

Екатерина Никулина продолжила карьеру модели и стала певицей. Девушка выпускает песни под псевдонимом MOONCAT.

Екатерина Никулина

Фото: @m8ncat/Instagram

Одна из самых ярких историй, за которой следили зрители шоу произошла в шестом сезоне программы. Героем стал популярный исполнитель Егор Крид, а победу одержала модель и блогер Дарья Клюкина. Примечательно то, что девушка уже участвовала в предыдущем сезоне «Холостяка», но не покорила сердце Ильи Глинникова. С Егором у модели тоже не сложилось, пара рассталась вскоре после проекта из-за популярности Дарьи, которая, по словам Крида, была ей важнее.

На данный момент Клюкина замужем за Владимиром Чоповым, работает блогером и моделью, а также выпускает собственные песни.

Дарья Клюкина

Фото: @klyukina_d/Instagram

Победительницей седьмого сезона стала модель Барбара Пино, которая обошла участниц в борьбе за стоматолога Антона Криворотова. Пара продолжила отношения после проекта, но вскоре рассталась из-за измен мужчины. Девушка публично рассказала о намерениях Антона вести свободную жизнь, с которой она не смогла смириться.

Барбара не замужем и работает моделью.

Барбара Пино

Фото: @solansbarbara/Instagram

Фото и видео: @kat_safarova/Instagram, @solansbarbara/Instagram, @klyukina_d/Instagram, @m8ncat/Instagram, @y_anosova/Instagram, @gorozhanova/Instagram, @kananukha/Instagram, @mariiadrigola/Instagram, @olesyayermakova/Instagram

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