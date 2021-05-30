Как сложились судьбы победительниц всех сезонов шоу «Холостяк»
Завершился восьмой сезон романтического реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. За сердце известного российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, девушки боролись на протяжении двух месяцев. В финале самое дорогое кольцо за всю историю проекта и сердце холостяка получила 22-летняя модель Катя Сафарова. Избранницу рэпер предпочел второй финалистке Алисе Гробовой, которой пришлось получить отказ, и покинуть проект.
Судьбы остальных победительниц шоу сложились совершенно по-разному.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kat_safarova/Instagram
В 2013 году стартовал первый сезон проекта, героем которого стал футболист Евгений Левченко. В финале избранницей холостяка стала Олеся Ермакова, отношения с которой продлились год. Пара пришлось расстаться из-за расстояния – Евгений жил в Нидерландах, а девушка в России.
На данный момент Ермакова замужем за своим старым другом и ведет блог о моде.
Фото: @olesyayermakova/Instagram
Холостяком второго сезона проекта стал Максим Чернявский – предприниматель и бывший муж певицы Анны Седоковой. Сердце молодого человека покорила брюнетка Мария Дригола. Но и она не смогла оставить свой дом и семью в Санкт-Петербурге, чтобы переехать к возлюбленному в Лос-Анджелес.
Спустя 7 лет с момента выхода шоу Дригола обзавелась мужем и дочерью Амирой.
Фото: @mariiadrigola/Instagram
Победительницей следующего сезона стала Дарья Канануха. Девушка обошла соперницу Галину Ржаксенскую в борьбе за сердце юмориста Тимура Батрутдинова. Но отношения пары после окончания проекта не имели продолжения.
После участия в шоу девушка занялась карьерой, вышла замуж за юриста Михаила Желаева и работает психологом.
Фото: @kananukha/Instagram
Четвертый сезон «Холостяка» был полон сюрпризов. В 2016 году героем программы стал актер и певец Алексей Воробьев, а в финале остались две участницы Наталья Горожанова и Яна Аносова. По итогу никто из них не получил кольцо и внимание молодого человека.
На данный момент Яна Аносова работает моделью и снимается в кино, а Наталья Горожанова вышла замуж за актера Станислава Румянцева, стала матерью и ведет блог о своей жизни.
Фото: @y_anosova/Instagram
Фото: @gorozhanova/Instagram
В пятом сезоне шоу финалистки боролись за сердце актера Ильи Глинникова, который выбрал самую яркую участницу Екатерину Никулину. После окончания съемок отношения пары переросли в бурный роман и дело даже шло к свадьбе. Но по неясным причинам пара объявила о расставании.
Екатерина Никулина продолжила карьеру модели и стала певицей. Девушка выпускает песни под псевдонимом MOONCAT.
Фото: @m8ncat/Instagram
Одна из самых ярких историй, за которой следили зрители шоу произошла в шестом сезоне программы. Героем стал популярный исполнитель Егор Крид, а победу одержала модель и блогер Дарья Клюкина. Примечательно то, что девушка уже участвовала в предыдущем сезоне «Холостяка», но не покорила сердце Ильи Глинникова. С Егором у модели тоже не сложилось, пара рассталась вскоре после проекта из-за популярности Дарьи, которая, по словам Крида, была ей важнее.
На данный момент Клюкина замужем за Владимиром Чоповым, работает блогером и моделью, а также выпускает собственные песни.
Фото: @klyukina_d/Instagram
Победительницей седьмого сезона стала модель Барбара Пино, которая обошла участниц в борьбе за стоматолога Антона Криворотова. Пара продолжила отношения после проекта, но вскоре рассталась из-за измен мужчины. Девушка публично рассказала о намерениях Антона вести свободную жизнь, с которой она не смогла смириться.
Барбара не замужем и работает моделью.
Фото: @solansbarbara/Instagram
Фото и видео: @kat_safarova/Instagram, @solansbarbara/Instagram, @klyukina_d/Instagram, @m8ncat/Instagram, @y_anosova/Instagram, @gorozhanova/Instagram, @kananukha/Instagram, @mariiadrigola/Instagram, @olesyayermakova/Instagram
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