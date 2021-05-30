Как сложились судьбы победительниц всех сезонов шоу «Холостяк»

В 2013 году стартовал первый сезон проекта, героем которого стал футболист Евгений Левченко. В финале избранницей холостяка стала Олеся Ермакова, отношения с которой продлились год. Пара пришлось расстаться из-за расстояния – Евгений жил в Нидерландах, а девушка в России.

На данный момент Ермакова замужем за своим старым другом и ведет блог о моде.