Как сложилась судьба Светланы Бодровой после трагической смерти знаменитого мужа

Однажды «взглядовцы» отправились в рабочую поездку на Кубу. Именно там Сергей и Светлана сблизились. «Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили 30 лет назад». Мы, знаете, были как не отлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь», — вспоминала вдова Бодрова.

Эта поездка перевернула жизни молодых звезд. У них завязался роман, и вскоре Светлана и Сергей расписались. В 1998 году у них родилась дочь Оля. В роковом 2002 году на свет появился сын Бодрова Саша. Семейное счастье актера продлилось недолго. Вскоре после рождения второго ребенка Сергей уехал на съемки в Северную Осетию. 20 сентября 2002 года произошел сход ледника Колка, который накрыл Кармадонское ущелье 60-метровым слоем камней за считаные минуты. Никто не смог спастись.