«Как сестры»: 46-летняя жена Стаса Михайлова выглядит ровесницей красавицы дочери от первого брака

Инна Михайлова мать четверых детей. Двоих она родила в браке с футболистом Андреем Канчкельскисом, еще двоих, будучи замужем за певцом Стасом Михайловым.
Жена артиста часто делится с подписчиками фотографиями и видео детей. В очередной раз она опубликовала фото со старшей дочерью – 20-летней Евой. «Моя душа», - подписала она публикацию.
На снимках с первого взгляда трудно понять: где дочь, а где мать. 46-летняя Инна Михайлова славится своей красотой и тем, что выглядит моложе своих лет. Подписчики, глядя на фото, отметили, что Ева красотой пошла в маму.
«Мамина копия.!Красотки», «Две куколки, как сестры одна краше другой», «Нежные, красивые», «Копия мамы красавица», «Я думала сестра», - написали Инне в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, кроме Евы, у Инны есть еще 25-летний сын Андрей, а со Стасом Михайловым они растят дух дочек: 10-летнюю Иванну и 7-летнюю Марию. К тому у певца есть старшие дети от предыдущих браков – Никита и Дарья.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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