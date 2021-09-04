Молодая и красивая теща Стаса Костюшкина выглядит ровесницей дочери

«Моя мама, человек бесконечно доброй и красивой души! Несмотря на все тяготы, которые были в жизни, она остаётся улыбающимся оптимистом, поддерживающим всех вокруг! И сегодня у мамули день рождения! Любимая моя, будь здорова, самое главное, остальное так неважно. В тебе сочетается такое огромное количество супер качеств, но самое важное — ты всегда оставалась человеком! Искренним, любящим, открытым, без подлости и предательства! Спасибо, что ты моя Мама. Я очень тебя люблю и все то хорошее, что есть у меня внутри, все только от тебя», — подписала фото Юлия.