Сегодня, 1 сентября, звезд отечественного шоу-бизнеса поздравляют школьников с началом учебного года.

Не осталась в стороне и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова - вместе со своей 13-летней дочкой Викторией певица пожелала всем ребятам «ни пуха, ни пера». Сообщение звезда сопроводила летней фотографией, на которой она вместе с наследницей позируют в бикини, демонстрируя стройные фигуры.

«Моя принцесса @official_volkovavika любимая моя девочка!!! Сегодня уже 1 сентября и мы всем желаем успешного и плодотворного учебного года ни пуха,ни пера», - написала она.

Поклонники Волковой не могли не отметить, как сильно выросла ее дочь. Вика уже стала ростом с маму, а глядя на снимок и вовсе кажется, что они сестры.: «Так она у Вас выросла!», «Какие же вы красивые!», «Как сестрички», «Все идеально: солнце, море и любовь».

Фото instagram.com