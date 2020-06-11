«Как сестры»: в Сети обсуждают трогательное фото Елены Захаровой и ее мамы
Фото: Instagram Елены Захаровой
В четверг, 11 июня, в семье Елены Захаровой отмечают самый главный праздник — день рождения мамы.
«Сегодня у моей любимой Мамочки День Рождения!!! Моя дорогая, Спасибо за жизнь, за Любовь, за Поддержку во всем и всегда! Ты самая лучшая Мама на свете! Будь Здорова, Счастлива и живи долго-долго», — написала актриса под нежной фотографией.
«Девочки милые, самые родные друг другу», «Какие Вы теплые, хорошие», «Прямо сестрички», «Очень красивые», «Теперь понимаю, в кого Вы такая красотка лучезарная», «Прекрасная Мамочка», «Елена! С днем рождения Вашу мамочку! Какая же она у Вас молодая и красивая! Пусть всегда остается такой же», «Я думала подружка, очень молодая мама, присоединяюсь к поздравлению», «Мама молодо выглядит. Так держать», «Какая молодая красивая мама», «Мама очень молодая», «Какая миниатюрная», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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