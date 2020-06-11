«Как сестры»: в Сети обсуждают трогательное фото Елены Захаровой и ее мамы

В четверг, 11 июня, в семье Елены Захаровой отмечают самый главный праздник — день рождения мамы.

«Сегодня у моей любимой Мамочки День Рождения!!! Моя дорогая, Спасибо за жизнь, за Любовь, за Поддержку во всем и всегда! Ты самая лучшая Мама на свете! Будь Здорова, Счастлива и живи долго-долго», — написала актриса под нежной фотографией.