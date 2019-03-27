23-летняя избранница Николаса Кейджа очень похожа на его бывшую жену

Романтичная история о любви с первого взгляда, когда Кейдж пришел в один из ресторанов Лос-Анджелеса, где 19-летняя Элис Ким работала официанткой, покорила сердца поклонников, которые неустанно следили за изменениями в личной жизни известного актера. В 2005-ом году у пары родился сын, которого назвали Кал-Эл в честь Супермена, которого всегда мечтал сыграть Николас Кейдж. Однако их брак нельзя назвать идеальным: в 2011-ом году Николас Кейдж был арестован за домашнее насилие, но позже его отпустили под залог в размере 11 тысяч долларов. Кейдж и Ким развелись спустя 11 лет после свадебного торжества.

Кстати, новая возлюбленная актера тоже имеет азиатские корни, как и его третья жена, а также она не претендует на мировое признание, предпочитая оставаться в тени славы своего любимого, поэтому, как поговаривают завистники, будущие супруги вполне могут рассчитывать на долгий и счастливый брак.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: East News / Starpix

Видео: YouTube