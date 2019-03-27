23-летняя избранница Николаса Кейджа очень похожа на его бывшую жену

Голливудский актер Николас Кейдж вновь разбивает сердца поклонниц неожиданной новостью: он решил остепениться и начать новую жизнь. Череде громких романов и различным слухам о новых девушках пришел конец, ведь его четвертой женой станет 23-летняя визажистка Эрика Койке, с которой он встречается уже около года. Влюбленных заметили лишь однажды, когда они посетили ресторан в Пуэрто-Рико в 2018-ом году, после чего поклонникам приходилось довольствоваться слухами о личной жизни актера и редкими фотографиями папарацци, застукавших Кейджа и Койке вместе во время очередных свиданий.
О предстоящем громком событии известно только то, что пара подала документы на заключение брака в американском штате Невада. И теперь, получив необходимые документы, в течение года влюбленные должны будут провести свадебную церемонию.
Как отмечают в Сети, будущая супруга актера очень похожа на Элис Ким, третью жену Николаса Кейджа, с которой он провел 11 лет совместной жизни. В 2016 году их развод стал одним из самых громких событий светского мира.
Романтичная история о любви с первого взгляда, когда Кейдж пришел в один из ресторанов Лос-Анджелеса, где 19-летняя Элис Ким работала официанткой, покорила сердца поклонников, которые неустанно следили за изменениями в личной жизни известного актера. В 2005-ом году у пары родился сын, которого назвали Кал-Эл в честь Супермена, которого всегда мечтал сыграть Николас Кейдж. Однако их брак нельзя назвать идеальным: в 2011-ом году Николас Кейдж был арестован за домашнее насилие, но позже его отпустили под залог в размере 11 тысяч долларов. Кейдж и Ким развелись спустя 11 лет после свадебного торжества.
Кстати, новая возлюбленная актера тоже имеет азиатские корни, как и его третья жена, а также она не претендует на мировое признание, предпочитая оставаться в тени славы своего любимого, поэтому, как поговаривают завистники, будущие супруги вполне могут рассчитывать на долгий и счастливый брак.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: East News / Starpix
Видео: YouTube