«Как сестры»: Марина Анисина показала редкое фото с мамой

«Красивая Мама», «Как похожи», «Копия мама», «You looks like sisters!!!!», «Сестры», «Мама выглядит супер молодо!!!», — обсуждают фолловеры. «Мама выглядет моложе, наверное потому-что нет у него такого мужа», — пытаются уколоть хейтеры.

В День матери, который во Франции отмечали 27 мая, Марина показывала архивное фото, на котором она совсем малышка. Тогда подписчики сравнили ее красавицу-маму с Софи Лорен.

Фото: instagram