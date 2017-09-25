Как сестры! Глюк'oZa показала фото с подросшими красавицами-дочками
Можно долго спорить, на кого похожи «глюкозины дочки»: на маму или все-таки папу. В одном поклонники Натальи Ионовой уверены: на семейных снимках все три красотки выглядят скорее как сестры. Фото, которым поделилась сегодня артистка, вызвало бурные восторги.
«Пусть у каждого этой зимой сбудется самое заветное желание», — написала под снимком Глюк'oZa.
«Ой какие невероятные красотки! Глаз не оторвать», «Какие красавицы, слов нет. А мама будто сестренка старшая», «Какие красивые, красота три в одном, мама и дочки», «Вам надо ещё сыночка мужу для продолжения рода, Алсу родила и вам надо тоже», — обсуждают подписчицы.
Как любая заботливая мама, Наталья старается посвящать дочкам как можно больше времени. Время от времени она с удовольтвием делится с подписчиками ее блога мыслями о воспитании детей.
Как часто я задаю себе вопрос: а все ли я делаю правильно в воспитании детей. 🤔 Могу сказать, что каждый год мое отношение меняется. Я очень боюсь навредить своим детям, взростить в них комплексы и, не дай бог, посеять обиду! По себе знаю, как воспитывали детей в 90-х. Грубо говоря, никак! 🤦🏼♀️ К счастью, я из тех, кто никогда не предаст мечту и будет идти к ней до конца. Но, к сожалению, многие ломались на моих глазах, и воспитание, поверьте мне, сыграло там не последнюю роль! Но сейчас все иначе. Сначала казалось, что я воспитываю своих детей, но, на самом деле, это они воспитывают меня. 😅 И вот здесь, конечно, нужно чувствовать тонкую грань между тем, где начинается воспитание, а где рост личности. Очень важен баланс, чтобы не сломать стремление что-то делать и не лишить уверенности в себе. Это касается моей старшей дочери Лидии, которой сейчас 10 лет, но и младшая, Вера, уже проявляет амбиции, удивляет иной, своей точкой зрения. 💪 И, знаете, в какой-то момент мне стало ясно: ругать детей БЕСПОЛЕЗНО. Я как родитель начинаю ругаться, говорить «отстань», «мне некогда» и пр. А единственное, что детям нужно, это общение: постоянные разговоры, объяснения. К тому же, длится это не так уж и долго, лет до 15, так как после уже сложно что-то объяснить, доказать, "вдолбить", как пытаются многие. Поэтому именно до этого возраста нужно постоянно быть рядом. Меня, как Маму, которая без конца работает и ездит на гастроли, все время преследует ощущение, что Лида и Вера недополучают моего внимания, но, с другой стороны, я понимаю, что я для них самый правильный, яркий и значимый пример в жизни, поэтому постоянно воспитываю себя. 👩👧👦 Относитесь к своим детям, как к равным, даже если они совсем маленькие. Помните, что это уже личности, у которых должны быть и свои ошибки, и победы, и сомнения, и поражения. В нас они ищут исключительно поддержку! Невозможно прожить за них жизнь, уберечь от всего, но в наших силах научить справляться с проблемами, неудачами, поражениями, комплексами. 🙌 Это то, что так важно балансировать в детстве, чтобы во взрослой жизни они были ко всему готовы. И я думаю, вот в этом моя материнская задача, а справляюсь я с ней или нет, покажет время
Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)
Фото: instagram