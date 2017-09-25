Наталья Ионова поделилась семейной фотографией.

Можно долго спорить, на кого похожи «глюкозины дочки»: на маму или все-таки папу. В одном поклонники Натальи Ионовой уверены: на семейных снимках все три красотки выглядят скорее как сестры. Фото, которым поделилась сегодня артистка, вызвало бурные восторги.

«Пусть у каждого этой зимой сбудется самое заветное желание», — написала под снимком Глюк'oZa.