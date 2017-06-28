55-летняя Екатерина Андреева поделилась новыми красивыми снимками с 34-летней дочкой Натальей

Последние несколько дней Екатерина Андреева исследовала культуру Африки, общаясь с местными жителями и наблюдая за дикими животными. Однако сегодня пришла пора возвращаться домой, чему ведущая несказанно рада, ведь, по ее словам, она очень соскучилась по семье. Об этом звезда сообщила поклонникам, опубликовав в блоге серию снимков со своей красавицей-дочкой.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Июн 27 2017 в 9:43 PDT

Глядя на снимки, трудно поверить, что Андреевой 55 лет. Как отметили многие пользователи Сети, Екатерина и Юлия не только безумно похожи, но и выглядят словно сестры.

«Просто нереальные красавицы», «Какая красивая дочь! Похожи)», «У вас обеих удивительно мудрая, наполненная духом красота.», «Как сестры», «Потрясающие! Действительно, как сестры и/или подруги», - написали восхищенные фанаты.

Фото: instagram.com