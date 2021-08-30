Как сестры: Моника Беллуччи на новом фото выглядит ровесницей своей дочери

Моника вышла в свет в элегантном черном костюме, также с распущенными волосами.

Дева Кассель является достойной наследницей Беллуччи и активно делает модельную карьеру. В этом бизнесе Дева Кассель дебютировала летом 2019 года, и на ее счету уже несколько обложек глянцевых журналов и участие в ярких событиях мира моды.