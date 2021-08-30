Как сестры: Моника Беллуччи на новом фото выглядит ровесницей своей дочери
В Венеции прошел показ новой коллекции Dolce &Gabbana, где блеснули множество звезд. Среди них – прекрасная Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя, Дева, которая приняла участие в показе и стала настоящей звездой вечера.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @d.casseluxxi
В блоге поклонников девушки появилось ее совместное фото с мамой. Поклонники отметили поразительное сходство актрисы и ее дочери, а также молодой вид Моники Беллуччи, которая великолепно выглядит, несмотря на то, что ей уже 56 лет.
Мама и дочь оделись в одном стиле – Дева появилась в роскошном черном облегающем платье на тонких бретельках, с распущенными волосами. Образ дополнила яркая красная помада.
Моника вышла в свет в элегантном черном костюме, также с распущенными волосами.
Дева Кассель является достойной наследницей Беллуччи и активно делает модельную карьеру. В этом бизнесе Дева Кассель дебютировала летом 2019 года, и на ее счету уже несколько обложек глянцевых журналов и участие в ярких событиях мира моды.
Фото: Instagram Девы Кассель, Global Look Press
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