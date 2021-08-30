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Как сестры: Моника Беллуччи на новом фото выглядит ровесницей своей дочери

Молодая модель стала звездой на прошедшем показе Dolce &Gabbana в Венеции и прогулялась вместе с мамой по городу. Актриса и ее дочь удивили не только стильными уличными образами — несмотря на разницу в возрасте, они выглядят, как сестры.
Как сестры: Моника Беллуччи на новом фото выглядит ровесницей своей дочери

В Венеции прошел показ новой коллекции Dolce &Gabbana, где блеснули множество звезд. Среди них – прекрасная Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя, Дева, которая приняла участие в показе и стала настоящей звездой вечера.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дева Кассель

Фото: @d.casseluxxi

В блоге поклонников девушки появилось ее совместное фото с мамой. Поклонники отметили поразительное сходство актрисы и ее дочери, а также молодой вид Моники Беллуччи, которая великолепно выглядит, несмотря на то, что ей уже 56 лет.

Мама и дочь оделись в одном стиле – Дева появилась в роскошном черном облегающем платье на тонких бретельках, с распущенными волосами. Образ дополнила яркая красная помада.

Моника вышла в свет в элегантном черном костюме, также с распущенными волосами.

Дева Кассель является достойной наследницей Беллуччи и активно делает модельную карьеру. В этом бизнесе Дева Кассель дебютировала летом 2019 года, и на ее счету уже несколько обложек глянцевых журналов и участие в ярких событиях мира моды.

Фото: Instagram Девы Кассель, Global Look Press

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