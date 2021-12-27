Словно близняшки: Орбакайте с дочерью устроили дефиле в одинаковых платьях

«Летящей походкой идем в новый год!» — написала Кристина Орбакайте под видео в своем аккаунте в Instagram, на котором они вместе с дочкой устроили дефиле на фоне новогодних декораций в одном из съемочных павильонов.

Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова уже наравне со своей звездной мамой уверенно и смело ведет себя перед объективами фото- и видеокамер. Именно поэтому она на прочь в очередной раз похвастаться эффектным образом на весь Instagram.