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Словно близняшки: Орбакайте с дочерью устроили дефиле в одинаковых платьях

В последнее время певица не скупится на публикацию совместных видеороликов с различных мероприятий, которые она посещает в компании своей 9-летней дочери Клавы. И вот теперь она показала очередной их совместный выход на очередную новогоднюю телепередачу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте с дочкой Клавой на спектакле

Фото: Instagram @orbakaite_k

«Летящей походкой идем в новый год!» — написала Кристина Орбакайте под видео в своем аккаунте в Instagram, на котором они вместе с дочкой устроили дефиле на фоне новогодних декораций в одном из съемочных павильонов.

Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова уже наравне со своей звездной мамой уверенно и смело ведет себя перед объективами фото- и видеокамер. Именно поэтому она на прочь в очередной раз похвастаться эффектным образом на весь Instagram.

Кристина и Клавдия для своих выходов часто выбирают family look, однако теперь это не просто идентичные друг другу наряды, а вовсе одинаковые платья оттенка бордо, с несколькими отличными друг от друга деталями: мама выбрала длину макси с длинными рукавами, закрытой зоной декольте и бантом в области шеи, а дочка предпочла миди-платье с вырезом каре и завязанной на талии лентой.

Они обе в таких образах собрали массу восторженных комплиментов от подписчиков Кристины. «Невозможные красотки»; «Какие вы красивые и милые»; «До чего же вы хороши!» — наперебой принялись они делать комплименты тандему мамы и дочки.

Фото: Instagram

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