Словно близняшки: Орбакайте с дочерью устроили дефиле в одинаковых платьях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
«Летящей походкой идем в новый год!» — написала Кристина Орбакайте под видео в своем аккаунте в Instagram, на котором они вместе с дочкой устроили дефиле на фоне новогодних декораций в одном из съемочных павильонов.
Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова уже наравне со своей звездной мамой уверенно и смело ведет себя перед объективами фото- и видеокамер. Именно поэтому она на прочь в очередной раз похвастаться эффектным образом на весь Instagram.
Кристина и Клавдия для своих выходов часто выбирают family look, однако теперь это не просто идентичные друг другу наряды, а вовсе одинаковые платья оттенка бордо, с несколькими отличными друг от друга деталями: мама выбрала длину макси с длинными рукавами, закрытой зоной декольте и бантом в области шеи, а дочка предпочла миди-платье с вырезом каре и завязанной на талии лентой.
Они обе в таких образах собрали массу восторженных комплиментов от подписчиков Кристины. «Невозможные красотки»; «Какие вы красивые и милые»; «До чего же вы хороши!» — наперебой принялись они делать комплименты тандему мамы и дочки.
Фото: Instagram