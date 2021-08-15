Вчера в 22:43

Как сестры: Ани Лорак выложила редкие фото с подругой — олимпийской чемпионкой

Певица через соцсети поздравила близкую подругу, гимнастку Лилию Подкопаеву с днем рождения. В честь этого события 42-летния Ани Лорак поделилась общими снимками с олимпийской чемпионкой Игр в Атланте в 1996 году, назвав ее сестрой. И на фото знаменитости действительно похожи друг на друга, словно родственницы. Поскольку Ани Лорак давно переехала в Россию, а Лилия Подкопаева живет в Украине, видятся подруги нечасто.