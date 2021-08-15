Как сестры: Ани Лорак выложила редкие фото с подругой — олимпийской чемпионкой
Певица Ани Лорак взбудоражила поклонников поздравлением «сестры» с днем рождения: ведь любому фанату артистки известно, что у нее было только трое братьев. Как выяснилось, так Ани Лорак назвала близкую подругу Лилию Подкопаеву — украинскую гимнастку, победительницу Олимпийских игр 1996 года, чемпионку мира и Европы. В честь ее 42-го дня рождения Ани поделилась редкими фото с ней.
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Фото: Instagram
Артистка и спортсменка дружат уже много лет. Ани Лорак является крестной матерью 15-летней дочери Лилии Подкопаевой, девочку родители назвали Каролина — в честь певицы, которая стала ее крестной.
После переезда Ани Лорак в Россию подруги видятся редко, поскольку Лилия Подкопаева вместе с семьей живет в Киеве. Очевидно, что Лорак, которая, судя по сторис, находится в Москве, ограничится дистанционным поздравлением подруги.
Фото и видео: Instagram
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