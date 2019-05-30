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«Как подружки»: совместный снимок Любови Толкалиной с дочерью порадовал поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь и Маша очень похожи друг на друга

Фото: Instagram
На новой фотографии актриса и ее дочь выглядят ровесницами.

Иногда наш внешний вид зависит не от биологического возраста, а от внутреннего душевного состояния: как в 20 лет можно выглядеть на 40, так и наоборот. 41-летняя Любовь Толкалина доказала это на своем примере: она, оставаясь позитивным и чувственным человеком, без устали хвалится успехами своей любимой 20-летней дочери. Мария Михалкова-Кончаловская занимается выпуском одежды с лично разработанными и созданными ею принтами: футболки и свитшоты пользуются популярностью как в кругу близких людей юного дизайнера, так и у поклонников в социальных сетях.

В считанные минуты комментарии облюбовали внимательные подписчики, которые сначала не узнали Любовь Толкалину — так молодо она выглядела! Мать и дочь продемонстрировали стройные ноги, спортивную фигуру и модную одежду, которую выпускает Мария.

«Ой, думала с подружкой! Не разглядела сначала», «Вот это ноги!», «Прекрасно. Браво!», «От осинки не "родятся" апельсинки) Очень похожи. Особенно ноги!», «Красотки», «Какие же вы Красавицы обе! Милота!», — комментарии похожи друг на друга, как один, и все — положительные (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Сама же актриса также опубликовала фотографию с дочерью в своем микроблоге: пусть это оказалось сэлфи, оно все равно собрало массу восхищенных комментариев.

«Известное дело, с детьми так- только отвернешься, они уже самовыражаются! За что и любим их безмерно и поддерживаем во всем!», — гордо написала Любовь Толкалина в инстаграме.

Юная Мария Михалкова-Кончаловская хоть и не идет по стопам актрисы-матери, а все-таки нашла свое призвание в очень творческом деле.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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