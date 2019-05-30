«Как подружки»: совместный снимок Любови Толкалиной с дочерью порадовал поклонников

В считанные минуты комментарии облюбовали внимательные подписчики, которые сначала не узнали Любовь Толкалину — так молодо она выглядела! Мать и дочь продемонстрировали стройные ноги, спортивную фигуру и модную одежду, которую выпускает Мария.

«Ой, думала с подружкой! Не разглядела сначала», «Вот это ноги!», «Прекрасно. Браво!», «От осинки не "родятся" апельсинки) Очень похожи. Особенно ноги!», «Красотки», «Какие же вы Красавицы обе! Милота!», — комментарии похожи друг на друга, как один, и все — положительные (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).