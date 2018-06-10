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«Как Сережа сказал — так и будет»: Анна Матисон рассказала о жизни с Сергеем Безруковым

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Анна Матисон и Сергей Безруков

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Режиссер откровенно рассказала о семейной жизни за пределами съемочной площадки.

На прошедшем кинофестивале «Кинотавр» супруги Анна Матисон и Сергей Безруков представили третью совместную работу — фильм «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. В недавнем интервью порталу Cosmopolitan режиссер, которая в данный момент находится в интересном положении, откровенно рассказала о работе с мужем на съемочной площадке и совместной жизни вне ее стен.

По признанию Анны, в их семье царит патриархальный уклад. Все решения принимает Сергей: «Как Сережа сказал, так и будет.(Смеется). Шучу, конечно, мы все обсуждаем. На самом деле, мне комфортно, что муж принимает все решения, что он главный человек в моей жизни. Для меня это абсолютно естественно». Даже будучи руководителем съемочного процесса, Анна не позволяет себе командовать: «Я никем не командую, надеюсь… Я рада, что говорю «Начали!» и «Стоп!» — это единственные команды, которые можно от меня услышать. Все остальное — это процесс обсуждения и взаимного творчества. Кино — это коллективный труд».

Анна абсолютно спокойно относится к популярности супруга и к его многочисленным поклонницам: «Это часть его профессии. Более того, я благодарна им за то, что они с симпатией и любовью относятся к творчеству моего мужа. Именно эти люди дают ему возможность воплощать себя так, как он этого хочет. Мы всегда останавливаемся — Сергей разговаривает с поклонницами, дает автограф и фотографируется. Только если мы опаздываем на самолет, тогда приходится отказывать. Неловко в таких ситуациях».

Напомним, о романе Анны Матисон и Сергея Безрукова стало известно в 2015 году, когда актер развелся с супругой Ириной спустя 15 лет брака. В марте 2016 года актер и режиссер поженились, а спустя четыре месяца на свет появилась дочь пары, которую назвали Марией. Незадолго до старта 29-го кинофестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи этим летом, Сергей объявил о второй беременности супруги: «Дорогие мои, Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение».

Фильм «Заповедник» выйдет в широкий прокат 6 декабря.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Ekaterina Tsvetkova/Komsomolskaya Pravda/Anatoly Lomokhov/Globallookpress, starface, instagram

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