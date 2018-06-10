«Как Сережа сказал — так и будет»: Анна Матисон рассказала о жизни с Сергеем Безруковым

На прошедшем кинофестивале «Кинотавр» супруги Анна Матисон и Сергей Безруков представили третью совместную работу — фильм «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. В недавнем интервью порталу Cosmopolitan режиссер, которая в данный момент находится в интересном положении, откровенно рассказала о работе с мужем на съемочной площадке и совместной жизни вне ее стен.

По признанию Анны, в их семье царит патриархальный уклад. Все решения принимает Сергей: «Как Сережа сказал, так и будет.(Смеется). Шучу, конечно, мы все обсуждаем. На самом деле, мне комфортно, что муж принимает все решения, что он главный человек в моей жизни. Для меня это абсолютно естественно». Даже будучи руководителем съемочного процесса, Анна не позволяет себе командовать: «Я никем не командую, надеюсь… Я рада, что говорю «Начали!» и «Стоп!» — это единственные команды, которые можно от меня услышать. Все остальное — это процесс обсуждения и взаимного творчества. Кино — это коллективный труд».