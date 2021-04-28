Как сейчас живет и выглядит инопланетянка Нийя из фильма «Через тернии к звездам»

Елена Метелкина родилась в 1953 году в семье военного инженера и ветерана войны Владимира Метелкина и его супруги Нинель, работавшей в Министерстве обороны. Семья по тем временам была зажиточной — с квартирой и солидной дачей.

Лена росла хрупкой, худой, нескладной девочкой с огромными выразительными глазами и пухлыми губами. Подруги матери, глядя на ребенка, вздыхали, что уж слишком она худа. Но вскоре Метелкина из щуплого гадкого утенка превратилась в стройного лебедя. Как и многие девушки, она мечтала о карьере актрисы, и пыталась поступить учиться по профилю. Но экзамен в театрельное училище Метелкина провалила. Зато на прослушиваниях ее заметили ассистенты режиссера фильма «Берега» — им нужна была именно непрофессиональная актриса.

Так Метелкина получила свою первую роль в фильме, вышедшем в 1973 году.