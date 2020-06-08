Как сейчас выглядит звезда сериала «Бедная Настя» и первая красавица 2000-х Елена Корикова
Фото: Anton Merkurov/ Global Look press
После выхода на экраны сериала «Бедная Настя» о Елене Кориковой заговорили не только как о талантливой и красивой актрисе, но и как о секс-символе целого поколения. А ведь зрительской любви могло и не быть, потому что Елена, в отличие от многих своих коллег, не мечтала с детства быть актрисой.
Фото: Instagram
Елена Корикова родилась в 1972 году в Тюменской области. Родители девочки развелись вскоре после ее рождения, и несколько лет спустя Елена с матерью-балериной Натальей Кориковой перехали жиь в Ростов-на-Дону, а отец остался в Тюмени. С тех пор общение будущей актрисы с родителем прекратилось. Они встретятся много лет спустя, когда Корикова уже окончит школу.
Фото: Instagram
Идея о том, чтобы стать актрисой пришла в голову хорошенькой Лене не сразу. Во время учебы в ростовской школе она увидела объявление о наборе в театр-студию «Эпос» и решила попробовать свои силы. К удивлению девушки, ее сразу приняли. Позже она вспоминала в одном из интервью: «Я подумала, если у меня легко получилось попасть в театральную студию, то нужно было пробовать свои силы и дальше». Кстати, костюмы для всех театральных постановок юной актрисе шила мама.
Получив диплом о среднем образовании, Корикова отправилась в Москву поступать в театральный вуз. И у нее это опять получилось с первой попытки. Приемная комиссия оценила талант стройной и красивой провинциалки, и она сразу стала студенткой ВГИКа, мастерской Сергея Соловьева.
Уже во время обучения в вузе Елену стали приглашать в кино. Первой ее ролью на большом экране стала роль юной Маши в фильме 1990 года (Елене было всего 18 лет, — прим. ред.) «Ха-би-ассы», где ее партнером стал также начинающий карьеру, но уже более опытный Владимир Машков.
Фото: Кадр фильма
В течение последующих четырех лет студентка Корикова сыграла сразу в нескольких фильмах: в мелодраме «Я обещала, я уйду...», «Колечко золотое, букет из алых роз», «Проклятие Дюран» и «Три сестры». Режиссером последнего из названных фильмов стал Сергей Соловьев, у которого училась Елена.
Первое признание пришло к молодой актрисе в 1995-м после выхода на экраны фильма «Барышня-крестьянка». За роль Елена Корикова получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Ктношок» и номинацию на премию «Ника».
Фото: Кадр фильма
После успеха в «Барышне-крестьянке» Елену стали приглашать в различные кинопроекты. Так, за несколько лет она сыграла в фильмах: «Приятель покойника», «Му-Му», «Алиса в Стране чудес».
Фото: Кадр фильма
Проработав несколько лет на родине, Елена с маленьким сыном Арсением и мужем уехали в США, где она пробовала свои силы в кино и в модельном бизнесе. В Россию Корикова вернулась через несколько лет.
Кроме кино, красавица со светлыми волосами (брюнеткой Елена становилась крайне редко) снялась в клипах Дмитрия Маликова, Игоря Крутого, Аллы Пугачевой и других звезд эстрады.
В начале 2001-м Галина Волчек пригласила Елену Корикову в театра «Современник», там актриса прослужила несколько лет. А вскоре Елена получила контракт на главную роль в сериал «Бедная Настя», в нем же сыграли Екатерина Климова, Антон Макарский, Даниил Страхов, Марина Александрова, Петр Красилов, начинавшие свои блестящие карьеры.
В сериале 30-летняя актриса исполнила роль совсем юной девушки. И поклонники Кориковой были в восторге и от игры своей любимицы и от того, как она выглядела на экране. Миловидная актриса не отличалась по возрасту от своей героини.
Фото: Кадр фильма
После успеха сериала Корикова проснулась знаменитой на всю страну и стала мечтой миллионов мужчин. Актрису стали приглашать на съемки в мужские журналы, где она позировала в полуобнаженной, благо ее точеная фигура позволяла это делать. В 2005 году Корикова заняла второе место в списке самых сексуальных женщин мира по версии российского выпуска мужского журнала журнала FHM.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
После актриса сыграла еще более чем в 20 фильмах. Становилась Елена Корикова и участницей многих популярных телепроектов: «Танцы со звездами», «Две звезды», «Цирк со звездами», «Форт Боярд» и других.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В 2011 году Корикова снялась в откровенном клипе группы «Винтаж», спев с Анной Плетневой песню «Плохая девочка».
Не меньше, чем творчество, поклонников Елены всегда привлекала ее личная жизнь. Первой любовью актрисы стал однокурсник Дмитрий Рощин — сын актрисы Екатерины Васильевой. Дмитрий сделал предложение возлюбленной, когда она уже ждала от него ребенка, но в их отношения вмешалась властная мать и не разрешила сыну жениться. Елена Корикова родила сына сына Арсения, с отцом он не общается. А Дмитрий после отказался от смысли быть актером и стал священником, сейчас у него с супругой 7 детей.
Кстати, много лет спустя Елена сыграла в одном фильме со своей несостоявшейся свекровью Екатериной Васильевой — в фильме «Мамы».
Первым официальным мужем Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров, но их брак длился недолго. С режиссером Максимом Осадчим Елена состояла в браке 10 лет, и он дал сыну актрисы отцовскую любовь. После расставания экс-супруги сохранили дружеские отношения.
Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press
Елене приписывали романы со многими известными мужчинами, среди которых называли имена Марата Сафина и Андрея Малахова, который, по слухам, даже готов был сделать возлюбленной предложение, но Елена не комментировала эти сведения. Известно, что у нее был роман с Сергеем Астаховым, но роман завершился через пару лет после своего начала.
Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press
В последние годы Елена Корикова не появляется на экранах так часто, как хотели бы ее фанаты, и старается держаться подальше от прессы. Говорят, что причиной нежелания общаться со СМИ стала обида актрисы на журналистов, которые обидели ее неосторожным словом. Несколько лет назад стали появляться новости, что звезда «Бедной Насти» прибегала к услугам пластических хирургов. Сама Елена никогда не говорила, что корректировала свою внешность.
Фото: Instagram
Сейчас Кориковой 48 лет. Она ведет страницу в Instagram, где делится с поклонниками новыми фото и видео. Фанаты уверены: актриса также прекрасна, как и 20 лет назад. Но, несмотря на миллионы комплиментов от поклонников, Елена не разрешает им себя фотографировать во время гастролей. Возможно, как и многие другие знаменитости, она не желает появляться на сторонних фото без профессионального макияжа и укладки.
Не рассказывает Елена и о личной жизни. Но во время общения с подписчиками она как-то обмолвилась, что у нее есть муж.
О том, как с годами менялись знаменитости, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram, Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov, Anton Merkurov, Gennadii Sergeev, Ekaterina Tsvetkova, Roman Denisov, Dmitriy Purtov/ Global Look press, кадры фильмов
Видео: «Бедная Настя», Дмитрий Маликов, ELLO
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