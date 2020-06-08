Как сейчас выглядит звезда сериала «Бедная Настя» и первая красавица 2000-х Елена Корикова

Идея о том, чтобы стать актрисой пришла в голову хорошенькой Лене не сразу. Во время учебы в ростовской школе она увидела объявление о наборе в театр-студию «Эпос» и решила попробовать свои силы. К удивлению девушки, ее сразу приняли. Позже она вспоминала в одном из интервью: «Я подумала, если у меня легко получилось попасть в театральную студию, то нужно было пробовать свои силы и дальше». Кстати, костюмы для всех театральных постановок юной актрисе шила мама.

Получив диплом о среднем образовании, Корикова отправилась в Москву поступать в театральный вуз. И у нее это опять получилось с первой попытки. Приемная комиссия оценила талант стройной и красивой провинциалки, и она сразу стала студенткой ВГИКа, мастерской Сергея Соловьева.

Уже во время обучения в вузе Елену стали приглашать в кино. Первой ее ролью на большом экране стала роль юной Маши в фильме 1990 года (Елене было всего 18 лет, — прим. ред.) «Ха-би-ассы», где ее партнером стал также начинающий карьеру, но уже более опытный Владимир Машков.