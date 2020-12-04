Как сейчас выглядит и чем занимается единственная жена Элвиса Пресли Присцилла

Присцилла и Элвис познакомились в Германии, где певец проходил службу в армии. В войска Элвис отправился уже знаменитым и под прицелами кинокамер. В момент первой встречи Пресли было 24 года, а его будущей жене на 10 лет меньше.

Мать и отчим Присциллы — офицер ВВС, заменивший ей отца, строго следили за ее воспитанием, поэтому о полноценном романе со взрослым мужчиной не могло быть и речи. Уже после службы в армии и возвращения в США влюбленный Элвис поддерживал отношения с Присциллой, писал ей письма и отправлял свои пластинки.

Роман на расстоянии Элвиса и Присциллы длился четыре года. И лишь в 1963 году родители отпустили 17-летнюю девушку в поместье Пресли «Грейсленд». Но ей поставили условие: она обязана посещать католическую школу. И, пока будущая супруга музыканта находилась в четырех стенах поместья, он колесил по гастролям и устраивал вечеринки, не отказывая себе в мимолетных интрижках.