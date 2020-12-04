Как сейчас выглядит и чем занимается единственная жена Элвиса Пресли Присцилла
Фото: East News
В конце 1950-х — в начале 1960-х миллионы девушек в США и Европе мечтали о своем кумире — звезде рок-н-ролла Элвисе Пресли. Он менял пассий одну за одной, но, когда в 1959 году встретил 14-летнюю Присциллу, у его подружек не осталось шансов, он влюбился. И, несмотря на то, что Пресли постоянно флиртовал на стороне, его единственной женой стала она.
Фото: www.instagram.com/priscillapresley/
Присцилла и Элвис познакомились в Германии, где певец проходил службу в армии. В войска Элвис отправился уже знаменитым и под прицелами кинокамер. В момент первой встречи Пресли было 24 года, а его будущей жене на 10 лет меньше.
Мать и отчим Присциллы — офицер ВВС, заменивший ей отца, строго следили за ее воспитанием, поэтому о полноценном романе со взрослым мужчиной не могло быть и речи. Уже после службы в армии и возвращения в США влюбленный Элвис поддерживал отношения с Присциллой, писал ей письма и отправлял свои пластинки.
Роман на расстоянии Элвиса и Присциллы длился четыре года. И лишь в 1963 году родители отпустили 17-летнюю девушку в поместье Пресли «Грейсленд». Но ей поставили условие: она обязана посещать католическую школу. И, пока будущая супруга музыканта находилась в четырех стенах поместья, он колесил по гастролям и устраивал вечеринки, не отказывая себе в мимолетных интрижках.
Фото: Getty Images
1 мая 1967 года Элвис и Присцилла отправились к алтарю. Правда, предложение руки и сердца певец сделал под давлением родителей избранницы и своего менеджера. Несмотря на то, что он с первой встречи потерял голову от красавицы Присциллы, жениться он не торопился.
Присцилла, как только освоилась в «Грейсленде», сразу поняла, что попала в золотую клетку. У Пресли были особые взгляды на то, как должна себя вести его женщина. Он указывал ей как одеваться, с кем общаться, что говорить и даже какие прически делать. Он хотел видеть рядом с собой идеальную девушку. Присциллу даже прозвали за глаза живой куклой. Это настораживало молодую жену, но в семье все еще царила любовь, несмотря на то, что она постоянно находила романтичные письма супруга, адресованные не ей.
Фото: www.instagram.com/priscillapresley/
Отношения между мужем и женой стали портиться после рождения их единственной дочери Лизы-Мари (она появилась на свет 1 февраля 1968 года). Звезда потерял всякий интерес к своей половинке. Напряжение в семье нарастало, страсть уходила, о любви говорили все реже.
Фото: Getty Images
В 197-м Эвис в одном из интервью заикнулся, что у него не все гладко в отношениях с женой, а год спустя она ушла от него к своему тренеру по карате. Это стало большим ударом для Пресли, он всеми силами старался вернуть супругу, наладить с ней отношения, но рушащийся брак спасти так и не смог.
Точку в бракоразводном процессе поставили в 1973 году. Дочь осталась жить с матерью, но часто навещала отца в поместье.
Фото: www.instagram.com/priscillapresley/
После развода Присцилла оставила фамилию бывшего мужа и подалась в мир моды и кино. Первая большая роль досталась ей в сериале «Даллас». Красавица гармонично смотрелась на экране, и у нее открылся настоящий актерский талант.
Фото: East News
После она появилась в фильмах «Любовь навсегда», «Каскадеры», «Голый пистолет», «Байки из склепа», «Мелроуз Плейс», «Крученый город» и других.
Фото: East News
После развода Присцилла замуж больше не выходила, но у нее было много романов. От одного из своих ухажеров — продюсера Марко Гарибальди она в 1987 году родила сына Наварона. В прессе появлялись новости, что у Пресли даже был роман с Томом Джонсом, якобы они начали встречаться уже в зрелом возрасте, чтобы не чувствовать себя одинокими.
Фото: East News
Но все это случилось после смерти Элвиса в 1977 году. Скоропостижный уход из жизни 42-летнего певца стал страшным ударом для Присциллы, и всю оставшуюся жизнь она посвятила сохранению памяти о нем. А его поместье она сделала одним из самых популярных музеев в США.
Фото: www.instagram.com/priscillapresley/
После смерти бывшего мужа Присцилла попала в ряды сайентологов и провела среди них без малого 40 лет. Но недавно у нее хватило сил вырваться из этого порочного круга. «Церковь сайентологии забирала мою душу и деньги», — рассказывала Присцилла.
В начале 2000-х Пресли пристрастилась к пластике. Она объявила настоящую войну старости. Когда-то, во времена ее молодости, Элвис обмолвился, что не желает видеть ни одной морщинки на ее прекрасном лице (он даже не разрешал краситься при нем, хотел сразу любоваться результатом). И, когда время начало брать свое, Присцилла начала посещать косметологические клиники.
Фото: Getty Images
Сначала Пресли стала делать уколы для разглаживания морщин, затем стала менять форму глаз и скул, корректируя их ботоксом. Присцилла отрицает вмешательства во внешность, но они заметны с первого взгляда. Единственной нетронутой частью ее лица остался нос.
И все же для своих 75 лет она выглядит отлично.
Фото: Getty Images
Присцилла много времени посвящает семье — детям и внукам. Единственный сын Лизы-Марии свел счеты с жизнью в возрасте 27 лет в июле 2020 года. Под опекой бабушки находятся две внучки Харпер и Финли. Их отдали на воспитание Присцилле после того, как Лиза-Мария нашла в компьютере четвертого мужа Майкла Локвуда непристойные фото с девочками и сразу подала на развод с ним.
Экс-жена Пресли борется за права животных: она даже выходила на митинги с другими знаменитостями, призывая отказаться от употребления в пищу собачьего мяса.
И, конечно, она по-прежнему делает все, чтобы сохранить память о своем бывшем муже Элвисе Пресли. Присцилла признается, что он остался главным мужчиной в ее жизни. «Несмотря на все трудности, что у нас были, я буду любить его вечно», — говорит она.
Фото и видео: Instagram Присциллы Пресли, EaST News, Getty Imges, youtube-канал Elvis Australia
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